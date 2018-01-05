„ВЕСЕЛИНА“ И ПРИЯТЕЛИ С КОНЦЕРТ В СЕВЛИЕВО

Публикувана на: 05.01.2018г. 32 прегледа

Народно читалище „Развитие – 1870“ кани всички заедно да отпразнуваме юбилея на ръководителя Веско Самуилов

Новата година вече е факт, а поводите да се забавляваме не свършват. Заповядайте на 11 януари от 18 часа в НЧ „Развитие – 1870“ да отпразнуваме 70-годишния юбилей на ръководителя Веско Самуилов. Входът е свободен за всички.

Под наслов „Веселина“ и приятели в концерта участие ще вземат и други знакови за Севлиево формации и изпълнители, сред които вокално-инструментален състав „Сток“, певческа група „Планински букет“, Нора Николаева и много други.

Нека станем част от празника на Веско Самуилов като се забавляваме заедно!

Вход свободен!