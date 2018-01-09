28-годишен търновец повали 180-килограмов глиган | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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28-годишен търновец повали 180-килограмов глиган

Публикувана на: 09.01.2018г. 1030 прегледа
prase

Диян Ангелов от Велико Търново се радва на добра слука при поредния си ловен излет за годината. В неделя той излязъл на лов в дряновското село Туркинча и попаднал на голямо диво прасе. 28-годишният авджия успял да го гръмне точно в главата и така постигнал свой личен рекорд. Екземплярът бил с тегло малко над 180 килограма, ръст близо 2 метра и около 20-сантиметрови бивни.

Диян сподели, че преди 5 години е получил правото да ловува легално и оттогава всеки свободен уикенд грабва пушката и отива в гората. Страстта към екстремното си хоби наследил от своя чичо, който е дългогодишен ловджия и го научил на много тънкости. Търновецът разказа, че има собствен развъдник за гончета и е член на Националния клуб „Българско гонче“. Всички негови четириноги са участвали в изложба и дори е имал шампионка в категория „Млади женски“. В момента той се грижи за 9 гончета.

Галина ГЕОРГИЕВА

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