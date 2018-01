Ибупрофен има вреден ефект върху мъжката плодовитост

Публикувана на: 10.01.2018г. 31 прегледа

Редовното приемане на нестероидното противовъзпалително лекарство ибупрофен може да има вреден ефект върху мъжката плодовитост, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.

Продължителното приемане на ибупрофен е вредно за мъжете, предупредиха специалисти от Френския институт за здравеопазване и медицински изследвания и датски учени. Изследвенето им обхванало 31-ма спортисти на възраст между 18 и 35 години.

14 от участниците ежедневно приемали ибупрофен, а останалите – плацебо.

„Продължителното приемане на големи дози ибупрофен – 1200 милиграма дневно в разстояние на 6 седмици, предизвиква сериозни ендокринни смущения у младите мъже – отбелязаха учените. – Става въпрос за т.нар. хипогонадизъм при мъжете.“

„Младите мъже трябва да знаят, че продължителното приемане на големи дози ибупрофен е свързано с риск от нарушаване на хормоналния баланс – поясни Бернар Жегу от института. – Ползите за маратонец, който приема ибупрофен преди и след състезанието, не са доказани, докато рисковете за здравето му са потвърдени.“

Ин витро манипулации върху тестиси на починали мъже на средна възраст 44 години установили вредния ефект от лекарството.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Източник: БТА