Луис Фонси и Деди Янки водят по брой номинации за наградите на „Айхарт рейдио“

Публикувана на: 11.01.2018г. 76 прегледа

Хитът „Despacito“ доминира през 2017 г., но все още носи успех на Луис Фонси и Деди Янки – музикантите, които водят със седем номинации за годишните награди на „Айхарт рейдио“, предаде Асошиейтед прес.

Сред категориите, в които са номинирани певците, е за песен на годината с версията на „Despacito“, в която участва и Джъстин Бийбър.

Следващите по брой номинации изпълнители са Бруно Марс, Тейлър Суифт, Риана, диджей Калед, Шон Мендес, „Чейнсмоукърс“, Ед Шийран, Камила Кабело и Калид. Всички те са номинирани в по пет категории.

Освен „Despacito“ за песен на годината ще се състезават и „That’s What I Like“ на Бруно Марс, „Shape of You“ на Ед Шийран, „Something Just Like This“ на групите „Чейнсмоукърс“ и „Колдплей“ и „Wild Thoughts“ на диджей Калед, Риана и Брайсън Тилър.

Петата годишна церемония по раздаването на наградите на „Айхарт рейдио“ ще се състои на 11 март в американския град Ингълууд, щата Калифорния.

Източник: БТА