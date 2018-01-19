ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ГЕН. РУМЕН РАДЕВ ОТЛИЧИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ В СВИЩОВ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ В БЪЛГАРИЯ. | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ГЕН. РУМЕН РАДЕВ ОТЛИЧИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ В СВИЩОВ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ В БЪЛГАРИЯ.

Публикувана на: 19.01.2018г. 155 прегледа
ot Svishtov

Свищовската гимназия вече две години работи по програмата и децата, които участват в проекта, са постигнали сребърно и бронзово ниво. Училището до момента бе организацията с най-много обучени лидери, супервайзъри и оценители, а вече и с най-много участници в България, като общо 56 от тях получиха лично от президента г-н Румен Радев значки и сертификати за успешно постигане на своите цели.

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