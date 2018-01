Бритни Спиърс оповести финалната част от турнето си

Публикувана на: 25.01.2018г. 95 прегледа

Бритни Спиърс е планирала за това лято финалната част от турнето си „Piece of Me Tour“, като ще изнесе концерт в зала 02 в Лондон на 24 август, съобщи Контактмюзик.

Певицата изнесе същото шоу в рамките на поредицата свои концерти в Лас Вегас, започнали през декември 2013 г.

Бритни ще участва и в музикалния фестивал „Брайтън прайд“ в Източен Съсекс, Англия, на 4 август.

Тя ще започне финалната част от турнето си с два концерта във Вашингтон на 12 и 13 юли, последвани от шоута в Кънектикът, Ню Йорк и Холивуд, преди да отпътува за Великобритания. Певицата ще изнесе концерти също в Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Белгия.

През 2016 г. изпълнителката на песента „Baby One More Time“ изнесе концерта „Britney: Piece of Me“ в Лондон в рамките на музикалния фестивал „Епъл“ в „Камдън раундхаус“.

Вестта идва, след като Бритни Спиърс сключи договор за нова поредица концерти в Лас Вегас, които ще започнат през 2019 г.

ИЗТОЧНИК: БТА