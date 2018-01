Този петък в Бар Рока Рола – вечер, посветена на най-известните ирландски музиканти

Публикувана на: 25.01.2018г. 539 прегледа

По повод трагичната загуба на ирландската певица Долорес О’Риърдън от групата The Cranberries, организираме вечер, която ще посветим на най-известните ирландски музиканти.

Ще споменем някои от най-впечатляващите имена идващи от там, сред които разбира се , The Cranberries, които имаха немалко хитове, а и до днес са известни със Zombie. Връщайки се още по-назад с две десетилетия стигаме до ирландските титани на рока Thin Lizzy, на които дължим и модерната преработка на култовото Whiskey In The Jar, превърнато по-късно в хит от Metallica. В тази връзка не бива да забравяме и класиците от двете страни на границата в Ирландия – Rory Galagher и Van Morrison, които никога не са достигали такава световна слава, но са почитани в съответната си родина.Разбира се, няма да пропуснем едни от най-големите банди за последните 20-30 години, една от най-емблематичните групи, популярна не само с музиката си, но и с великите си шоута и дейности извън музикалната сцена- U2 . Групата се наложи през 80-те и 90-те като поп-рок феномен, а нейният лидер Боно е и сред най-разпознаваемите филантропи в света, като редовно се ангажира с множество хуманитарни каузи. С хитове като The Sweetest Thing, One и With Or Without You, U2 заслужено извоюваха световна слава за себе си и се превърнаха в едни от най-ярките посланици на родината си в света. В плейлиста на вечерта ще бъдат включени също и изпълнения на Dropkick Murphys, Horslips,Stiff Little Fingers

Начало 21 ч., вход свободен