Певецът Бруно Марс е големият победител на наградите „Грами“

Публикувана на: 30.01.2018г. 29 прегледа

Ритъм енд блус певецът Бруно Марс триумфира на 60-ата церемония за наградите „Грами“, въпреки очакванията шоуто да бъде доминирано от хип-хопа, предадоха световните информационни агенции.

32-годишният Марс спечели всичките шест отличия, за които беше номиниран, в това число водещите призове за албум на годината за „24K Magic“, за запис на годината за заглавното парче от албума и за песен на годината за „That’s What I Like“ (споделена награда за авторство). Към тях Бруно Марс прибави отличията за най-добър ритъм енд блус албум („24K Magic“), най-добра ритъм енд блус песен („That’s What I Like“) и най-добро ритъм енд блус изпълнение.

Големият губещ на церемонията се оказа рапърът и продуцент Джей-Зи, който водеше по номинации с осем на брой, но не спечели нито едно отличие и избра да не пее на шоуто. Преди година съпругата му Бионсе се размина с приза за албум на годината, който беше присъден на Адел. Случилото се накара фенове и наблюдатели да отправят критики към американската Национална академия за звукозапис, която присъжда най-престижните музикални награди, че не е отдала дължимото на Бионсе за дръзкия й проект „Lemonade“.

30-годишният Кендрик Ламар, смятан за един от най-иновативните рапъри от своето поколение, спечели пет награди от седем номинации, сред които за най-добър рап албум („DAMN“), най-добра рап песен („HUMBLE“) и най-добро рап изпълнение.

Ламар обаче се размина с водещите отличия, отбелязвайки още една година, в която рапърите бяха ограничени до специализираните категории и не успяха да се преборят за лелеяни призове като албум на годината.

Кендрик Ламар и Джей-Зи имаха шансове да станат първите рапъри, отличени във водещите категории за песен или запис на годината и едва третите рапъри, спечелили приз за албум на годината, но историческата победа им се размина.

Триумфът на Бруно Марс все пак бележи своеобразно „израстване“ за звукозаписната академия – „24K Magic“ е сред малкото ритъм енд блус проекти, печелили топ отличието за албум на годината.

Освен в рап категориите, Кендрик Ламар спечели и публиката със завладяващото си изпълнение, с което откри наградното шоу.

Изпълнител на вечерта обаче стана певицата Кеша, която поднесе затрогващо изпълнение на песента „Praying“ със солидна дамска подкрепа в лицето на Синди Лопър, Камила Кабело, Джулия Майкълс, Андра Дей и Биби Рекса.

Кеша, която тази година получи първата си номинация за „Грами“, води съдебна битка с бившия си продуцент и ментор Доктор Люк. Представяйки изпълнението, певицата Джанел Монел засегна темата за сексуалния тормоз и неравноправието между половете, заявявайки: „Към всички, които биха дръзнали да ни накарат да мълчим, отправям следните две думи: „Времето изтече“. Проблемът не касае само Холивуд или Вашингтон, той засяга и нашата индустрия“.

По-рано Марън Морис, Ерик Чърч и „Брадърс Озбърн“ поднесоха емоционален трибют с песента „Tears In Heaven“ към жертвите, загинали в масовата стрелба на концерт на Джейсън Олдийн в Лас Вегас миналата година, докато имената им се появяваха на екран зад изпълнителите.

Със свои изпълнения публиката очароваха също Крис Стейпълтън с трибюта си за Том Пети, „Литъл биг таун“, Лейди Гага, Сам Смит, Пинк, Чайлдиш Гамбино, Риана, Елтън Джон, Майли Сайръс, Ю Ту, Стинг.

В памет на сложилите край на живота си рок музиканти Крис Корнел и Честър Бенингтън Алесия Кара, Калид и Лоджик изпълниха химна „1-800-273-8255″ за превенция на самоубийствата.

В категорията за най-добър нов изпълнител беше отличена канадската певицата Алесия Кара, която се съревноваваше за приза с Калид, Джулия Майкълс, Лил Узи Върт и Сиза.

Сред останалите отличници се наредиха рок ветераните „Ролинг стоунс“, които спечелиха третата си награда „Грами“. Британските ветерани бяха удостоени с приза в категорията за най-добър традиционен блус албум за „Blue & Lonesome“.

Британският певец и автор на песни Ед Шийран, един от най-актуалните изпълнители в момента, беше отличен в категориите за най-добър поп вокален албум за „:“ („Divide“) и за най-добро самостоятелно поп изпълнение за „Shape Of You“. Шийран не присъства на церемонията.

Сред призьорите се наредиха също „Уор он дръгс“ (най-добър рок албум за „A Deeper Understanding“), „Нешънъл“ (най-добър алтернативен албум за „Sleep Well Beast“), „Крафтверк“ (най-добър електронен/денс албум за „3-D The Catalogue“), Крис Стейпълтън (най-добър кънтри албум за „From A Room: Volume 1″), Сесил Маклорин Салвант (най-добър вокален джаз албум за „Dreams And Daggers“), Били Чайлдс (най-добър инструментален джаз албум за „Rebirth“).

Въпреки отбелязаните постижения, миналогодишният глобален латино хит „Despacito“ на регетон звездата Луис Фонси в сътрудничество с Деди Янки не получи отличие.

С посмъртни награди „Грами“ бяха удостоени актрисата Кари Фишър, певецът Ленард Коен и саунд инженерът Том Койн, работил над албума „24K Magic“ на Бруно Марс.

За първи път след повече от 10 години церемонията за наградите „Грами“ се „завърна“ в Ню Йорк, за да отдаде почит към богатата театрално-музикална история на града, преди догодина отново да бъде организирана в Лос Анджелис. Домакин на шоуто в „Медисън скуеър гардън“ беше британският актьор, комик, продуцент и телевизионен водещ Джеймс Кордън.

ИЗТОЧНИК: БТА