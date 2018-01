Рапърът Дрейк оглави класацията на „Билборд“ за сингли

Публикувана на: 31.01.2018г. 28 прегледа

Канадският рапър Дрейк оглави класацията Хот 100 на „Билборд“ за сингли с новото си парче „God’s Plan“, съобщи сайтът на изданието.

Дрейк фигурира в челната десетка с още един сингъл – „Diplomatic Immunity“, класиран на седма позиция. Така канадецът става вторият изпълнител след британеца Ед Шийран, дебютирал в Топ 10 с две парчета едновременно, и първият, отбелязал подобно постижение два пъти.

През януари миналата година Шийран зае първа и шеста позиция в чарта съответно със синглите „Shape of You“ и „Castle on the Hill“. През април Дрейк класира две парчета в Топ 10 – „Passionfruit“ и „Portland“, съответно на осмо и девето място, припомня изданието.

При новата подредба в класацията Хот 100 за сингли Ед Шийран запазва втората си позиция с хита „Perfect“.

Певицата Камила Кабело, която миналата седмица оглави чарта, е отстъпила на трета позиция с „Havana“.

Челната петица в класацията Хот 100 на „Билборд“ за сингли се допълва от рапъра Пост Малоун с парчето „Rockstar“, записано в сътрудничество с рапъра 21 Савидж, и ритъм енд блус певеца Бруно Марс и рапърката Карди Би с „Finesse“.

ИЗТОЧНИК: БТА