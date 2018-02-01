46-годишен търновец ранен в Хаинбоаз

Публикувана на: 01.02.2018г. 532 прегледа

46-годишен мъж от В. Търново е пострадал при катастрофа в Хаинбоаз. Сигнал за произшествието е получен завчера в 16,10 ч. По първоначална информация лек автомобил „Рено Меган”, движещ се в посока към В. Търново и управляван от 46-годишния К. К., е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил челно в товарен автомобил „Мерцедес”, управляван от 53-годишния П. Ч. от с. Добровница. В резултат на това е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран във великотърновската болница. Настанен е за лечение, без опасност за живота.