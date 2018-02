Хиляди комари „нападат“ Дейвид Бекъм в кратък филм за кампания срещу маларията

Публикувана на: 08.02.2018г. 63 прегледа

Бившият футболен ас Дейвид Бекъм използва статута си на световна знаменитост, за да подкрепи борбата срещу болестта малария, предаде Ройтерс.

Кратък филм, разпространен от благотворителната организация Malaria No More UK като част от глобалната инициатива „Маларията трябва да умре, за да могат милиони да живеят“, показва 42-годишния Бекъм, затворен в стъклена кутия с рояк от хиляди комари.

Идеята на краткия филм, продуциран от компанията на режисьора Ридли Скот, е да насочи вниманието към съдбата на стотици хиляди хора, които все още умират от малария, въпреки че болестта, предавана чрез ухапване от комари, е предотвратима.

„Тези кръвосмучещи насекоми на места като Великобритания са досадни, но в много части на света са смъртоносни. Това е напълно неприемливо“, се посочва в изявление, направено от Дейвид Бекъм, който е член на управителния съвет на организацията Malaria No More UK, както и посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

Въпреки постигнатите успехи в борбата срещу маларията, Световната здравна организация (СЗО) предупреждава, че прогресът е бавен и болестта продължава да убива около 445 000 души годишно.

В най-скорошния доклад на организацията за маларията се посочва, че през 2016 г. заразените в 91 страни по света са били 216 милиона – с пет милиона повече от предходната година. Голямата част от смъртните случаи са сред деца под 5-годишна възраст, обитаващи най-бедните региони южно от пустинята Сахара в Африка.

