Учители от СУ „Николай Катранов“ участваха в работна среща по екопроект във Финландия

Учители от СУ „Николай Катранов“ имаха възможност да се запознаят отблизо с финландската образователна програма.

В продължение на седмица екип от свищовското училище гостува в град Пори, Финландия. Визитата бе част от работна среща по проект „Планетата е наш дом“ („Тhe planet is our home: let’s join not to waste it!“), изпълняван по програма „Еразъм +“. Проектът е свързан с екологичното възпитание и опазването на околната среда. Той се изпълнява от няколко европейски училища, сред които е и СУ „Николай Катранов“.

В работната среща във Финландия участваха още учители от Полша, Италия, Словения, Румъния и домакините – от град Пори.

В състава на екипа на СУ „Николай Катранов“ бяха директорът на училището Генади Иванов, координаторът на проекта Оля Михова, заместник-директорът Йорданка Тодорова и учителят по природни науки Валентина Петкова.

Гостуващите учители разгледаха учебната база на училището в град Пори, където се подготвят ученици в няколко професии. Изключително модерна база и големи инвестиции за образователния процес, така накратко учителите коментираха видяното след завръщането си.

Във филиала на училището в град Раума, където учениците изучават професии, свързани с морския транспорт, само оборудването в залата на симулационния център е на стойност 3 милиона евро, споделиха още свищовските учители.

Гостите са разгледали също местна електроцентрала, както и старата част на град Раума, която е включена като архитектурен паметник в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Учителите от партньорските европейски училища са били специални гости и на градската управа в град Пори, срещайки се лично с кмета на населеното място.

Мисълта за планетата и опазването ѝ присъства съвсем естествено във всяка човешка дейност. Мисленето на хората във Финландия е ориентирано далеч в бъдещето и в тази посока бихме могли да получим безценен опит от своите колеги от град Пори, заявиха още учителите от СУ „Николай Катранов“.

По информация на СУ „Николай Катранов“