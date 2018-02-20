29-годишен мъж от с. Самоводене унищожил градински бордюри в селото | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Новини 

29-годишен мъж от с. Самоводене унищожил градински бордюри в селото

Публикувана на: 20.02.2018г. 285 прегледа

29-годишен мъж от с. Самоводене е унищожил градински бордюри в селото, установиха служители на РУ – В. Търново. Сигнал за извършеното деяние е получен вчера. От проведените действия по разследването полицейските служители стигнали до извършителя – С. Ш., известен на полицията. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа и е приведен в Центъра за психично здраве във В. Търново. По случая е образувана преписка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>