29-годишен мъж от с. Самоводене унищожил градински бордюри в селото

Публикувана на: 20.02.2018г. 285 прегледа

29-годишен мъж от с. Самоводене е унищожил градински бордюри в селото, установиха служители на РУ – В. Търново. Сигнал за извършеното деяние е получен вчера. От проведените действия по разследването полицейските служители стигнали до извършителя – С. Ш., известен на полицията. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа и е приведен в Центъра за психично здраве във В. Търново. По случая е образувана преписка.