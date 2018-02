Нашенец прекара 4 дни със сина на великия реге певец Боб Марли

Публикувана на: 21.02.2018г. 730 прегледа

27-ГОДИШНИЯТ ИВАЙЛО ТОДОРОВ ОТ ДЕБЕЛЕЦ Е СРЕД БЪЛГАРИТЕ, ПОТЪРСИЛИ КЪСМЕТА СИ ЗАД ГРАНИЦА. От близо 10 години работи в чужбина, а животът го поощрил с интересни преживявания и запознанства. Казва, че ако трябва да върне лентата назад, отново би предприел да емигрира и да се наслади отново на същите емоции и случки. Младият мъж в момента пребивава в Лондон, а миналата седмица прекарал 4 дни с наследника на Боб Марли – Роан. Така Ивайло става първият български приятел на сина на музикалната легенда.

ИВАЙЛО НАПУСКА БЪЛГАРИЯ ВЕДНАГА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ В РОДНИЯ ГРАД. Като всички млади хора по онова време и той мечтаел да пътува, да види свят и да граби с пълни шепи от живота. Авантюристичният му дух го отвел в една от най-популярните парти дестинации – остров Ибиса, Испания. Споделя, че мястото е особено атрактивно поради страхотния климат, усмихнатите хора и красивите плажове, но все пак в първите месеци било трудно да се адаптира с новата обстановка. Срещал трудности обаче до момента, в който овладял испанския език. Няколко години работил като охрана, след това започва да се занима с ВИП услуги и така се запознал с хора, които му предложили работа в Лондон. През 2016 година се преместил в британската столица и станал бодигард на италианско семейство. Заедно с фамилията често пътувал и се срещал с редица популярни личности. Прекарал 3 месеца в Ямайка, където семейство има къща, и там се запознал с бившия световен шампион по бокс в тежка категория Ленъкс Люис.

ПОКРАЙ РАБОТАТА СИ ОБЩУВАЛ И С ЕДИНИЯ СИН НА КРАЛЯ НА РЕГЕ МУЗИКАТА БОБ МАРЛИ. Роан Марли гостувал на семейството в Лондон миналата седмица. Той прекарал в дома им 4 дни, а една от вечерите празнували рожден ден. На партито Ивайло оставил работните задължения и се забавлявал заедно с останалите. Тогава се възползвал от шанса да опознае по-отблизо наследника на краля на реге музиката. „Роан е много усмихнат, дружелюбен, забавен и страхотна компания. Изключително земен и общителен. Имаше няколко ситуации, в които той прояви съпричастност към хора, които изобщо не заслужават такова отношение. Той обаче е готов веднага да помогне и да е полезен“, заяви нашенецът.

НИЩО ОТ ПОВЕДЕНИЕТО И ИЗКАЗА НА РОАН НЕ ИЗДАВАЛО, ЧЕ ВСЪЩНОСТ ТОЙ Е СОБСТВЕНИК НА ЕДНА ОТ НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ КОМПАНИИ ЗА КАФЕ В СВЕТА „MARLEY COFFEE“, чиито приходи за миналата година надвишават 10 млн. долара. За разлика от баща си, той няма певчески талант, но използва музикалната линия в бизнеса си и дава наименование на част от продуктите, свързани с хитове на Боб Марли – One Love, Lively Up и Get Up, Stand.

„Докато пътувахме в колата, той пускаше песни на баща си и се наслаждаваше на музиката. Боб Марли постоянно присъства в живота му, макар отдавна да не е между живите“, сподели Ивайло.

27-годишният мъж увери, че не само Роан, но и всички останали популярни личности, с които се срещнал, не страдат от звездомания и са винаги приятелски настроени.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОКРАЙ РАБОТАТА СИ ИМА ШАНСА ДА ПЪТУВА ДО ИНТЕРЕСНИ ДЕСТИНАЦИИ И ДА СЕ ЗАПОЗНАВА С ИЗВЕСТНИ ХОРА, ТОЙ ТВЪРДИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МНОГО МУ ЛИПСВА и нищо не може да замени родното място. При първа възможност се прибира при семейството си, но за съжаление, почивките му траят все по-малко време. „Обожавам българската кухня и макар тук да има български ресторанти и магазини, ястията не са със същия вкус като тези в България“, категоричен е Ивайло.

Той увери, че един ден ще се върне у нас и ще създаде семейство на родна земя. „Ще работя зад граница, докато успея да си осигуря финансова сигурност и независимост, защото в България младите хора трудно могат сами да се справят с живота и да градят нещо, което да остане след тях“, допълва той.

