Хванаха мотопед и лек автомобил нерегистрирани по съответния ред в В. Търново и Свищов | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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Хванаха мотопед и лек автомобил нерегистрирани по съответния ред в В. Търново и Свищов

Публикувана на: 22.02.2018г. 242 прегледа

Мотопед и лек автомобил нерегистрирани по съответния ред, установиха служители на РУ – В. Търново и Свищов. Вчера в Дебелец е извършена проверка на мотопед, без регистрационни табели, управляван от 18-годишно момче от същия град. В хода на проверката е установено, че возилото не е регистрирано по установения ред.  Същия ден в Свищов е извършена проверка на лек автомобил «БМВ», управляван от 50-годишния Д. П. от София. В хода на проверката е установено, че автомобилът не е регистриран по установения ред. По двата случая са образувани бързи производство.

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