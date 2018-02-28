Информация за състоянието на РПМ към 06:00 ч.

Публикувана на: 28.02.2018г. 953 прегледа

1. Метеорологична обстановка:

Температурите са в интервала от –13° до + 2°.

Температури от метеостанциите на АПИ в °C:

– проход „Предела“: -3,3°

– Кресна: – няма информация.

– Проход на Републиката: -9,6°

– Костандово: -11,7°

– проход „Шипка“: няма информация.

– проход „Петрохан“: няма информация.

Времето над страната е облачно.

Вятър духа в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол.

Дъжд не вали.

Сняг вали в цялата страна.

Пътните настилки са предимно заснежени и обработени.

Намалена видимост поради мъгла:

– до 100 м на места в областите Стара Загора, Ямбол.

2. Обстановка /състояние/ по РПМ:

2.1. Проходи:

2.1.1. Ограничения по проходите за текущия период:

– „Айтоски“– забранен за МПС над 12 т.

– „Дюлински“ – забранен за всички МПС;

– „Обзорски“ – затворен за МПС над 12 тона;

– „Пампорово” – забранен за МПС над 3,5 т;

– „Превала“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

– „Предел“ – забранен за МПС над 12 т.

– „Републиката“ – отворен за всички МПС

– „Ришки“ – забранен за МПС над 12 т.

– „Твърдишки” – забранен за МПС над 10 т;

2.1.2. Временни ограничения по проходите:

– „Котленски” – затворен за МПС над 12 тона;

– „Троянски” – забранен за всички МПС;

2.1.3. Целогодишни ограничения за движение по проходите:

– „Върбишки” – затворен за всички МПС;

– „Златишки” – затворен за всички МПС;

– „Вратник” – забранен за МПС над 10 т;

– „Дюлински” – забранен за МПС над 3,5 т;

– „Петрохан” – забранен за МПС над 12 т;

– „Шипка” – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4.

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2.2. Автомагистрали:

– А1 „Тракия“:

ОПУ Пазарджик:

– Ограничава се движението по АМ „Тракия“ в посока София за МПС над 12 тона на територията на област Пазарджик поради обилен снеговалеж.

ОПУ Бургас:

– Ограничава се движението за МПС над 12 т. по АМ „Тракия“ в участъка от п.в. „Веселиново“ до п.в. „Драганци“ поради обилен снеговалеж

– Ограничава се движението за всички МПС по АМ „Тракия“ в участъка от п.в. „Драганци“ до Бургас поради обилен снеговалеж

– А2 „Хемус“:

ОПУ Шумен и Варна:

– Ограничава се движението за МПС над 12 т от Шумен до Варна поради обилен снеговалеж.

– А3 „Струма“: няма ограничения.

– А4 „Марица“: няма ограничения.

– А5 „Черно море“: няма ограничения.

– А6 „Люлин“: няма ограничения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

– път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция:

ОПУ Видин:

Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-1 Видин – Монтана

ОПУ София:

Ограничава се движението на МПС над 12 т по път I-1 Ботевград – Видин, поради технически проблем на ГКПП „Дунав мост 2“. Ограничението е само в посока Видин.

– път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна:

ОПУ Русе, ОПУ Разград и ОПУ Шумен:

– Ограничено е движението по път I-2 Русе – Разград – Шумен за всички МПС поради обилен снеговалеж.

– път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма ограничения.

– път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен:

– Ограничава се движението по път I-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен за МПС над 12 т.

– път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция:

Област Русе:

Ограничава се движението за МПС над 12 т. в двете посоки по път I-5 Русе-Бяла поради обилен снеговалеж.

– път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас:

ОПУ Перник:

– Ограничено е движението за МПС над 12 т двупосочно по път I-6 Перник – ГКПП Гюешево.

ОПУ Стара Загора:

Ограничено е движението по път І-6 в участъка на гр. Мъглиж – гр. Гурково поради лоши метеорологични условия.

Обходен маршрут: Стара Загора – Нова Загора – Гурково.

ОПУ Сливен:

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-6 Твърдица – Петолъчката.

ОПУ Бургас:

– Ограничава се движението за МПС над 12 т по път I-6 п.в. „Петолъчката“ – Бургас поради обилен снеговалеж.

– път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция:

ОПУ Шумен и ОПУ Силистра:

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 по път Шумен – Силистра само в посока Силистра поради влошени метеорологични условия.

– път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция:

ОПУ София:

– Ограничава се движението по път I-8 София – ГКПП „Калотина“ за МПС над 12 т. в посока Калотина.

– път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция:

ОПУ Добрич:

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-9 Дуранкулак – Кранево на територията на област Добрич.

ОПУ Варна:

– Ограничено е движението на МПС над 12 т по път I-9 Старо Оряхово – Обзор от км 141+500 до км 165+800 поради влошени метеорологични условия.

ОПУ Бургас:

– Ограничено е движението за МПС над 12 т от км 167+000 до км 199+100 Обзор – Сл. бряг поради снегопочистване и намалена видимост.;

– Ограничено е движението за всички МПС по път I-9 Малко Търново – Козият рог от км 311+500 до км 313+000 поради паднали дървета и силен снеговалеж.

Обходен маршрут: Малко Търново – Обход на Малко Търново.

2.3. Други въведени извънредни ограничения на движението:

ОПУ Благоевград:

– Ограничено е движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета /въведено в 19:35 ч. на 25.02/;

ОПУ Бургас:

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-906 гр. Варна – Горица затворен за всички МПС поради снегопочистване.

– Ограничено е движението за всички за МПС по път III-6009 Миролюбово – Каблешково за всички МПС.

ОПУ Варна:

– Ограничение на движението за всички МПС по път III-2901 Суворово – Ветрино км 22+000 до км 34+000 поради нулева видимост, снеговалеж и силен вятър.

ОПУ Велико Търново:

– Ограничено е движението по път III-405 Алеково – Козловец поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:37 ч./.

– Ограничено е движението по път III-407 Павел – Совата за МПС над 12 т. поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:51 ч./.

ОПУ Видин:

– Ограничава се движението по път II-11 Дунавци – Арчар за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж

– Ограничено е движението по път III-112 Добри дол – Тополовец за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.

– Ограничено е движението по път III-114 Тополовец – Ружинци за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-121 от с. Шишенци до гр. Кула от км 33+400 до км 50+300 поради снегонавяване.

– Ограничено е движението на всички МПС по път III-121 от разклон за с. Раброво до разклон за с. Бориловец от км 20+860 до км 31+300 в двете посоки поради снегонавяване. /въведено в 10:55 ч./

– Временно се ограничава движението по път III-1412 разклон Церова вода до разклен с. Бранковци от км 0+000до км 2+150 от в двете посоки за всички МПС поради снегонавяване.

– Ограничено е движението по път III-1413 Грамада – Синаговци за всички МПС, поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:26 ч./

ОПУ Враца:няма ограничения.

ОПУ Габрово: няма ограничения.

ОПУ Добрич:

– Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Владимирово – Бдинци поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-27 Добрич – Балчик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.;

– Ограничено e движението на МПС над 3.5 тона по път II-29 Генерал Тошево – Кардам, поради снегонавявания и лоша видимост

– Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-71 Добрич – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Карапелит – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Кочмар –Тервел – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението на всички МПС по път III-293 Добрич – Крушари поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението на всички МПС по път III-296 Генерал Тошево – Каварна поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението на всички МПС по път III-2077 Кочмар – Тервел – Межден поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-2075 Орляк – Зърнево поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-2702 Генерал Киселово – Ведрина – Добрич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението на всички МПС по път III-2903 Генерал Тошево – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението по за всички МПС по път III-2904 Кардам – Дуранкулак поради снегонавявания и лоша видимост

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-2932 Крушари – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-7102 Тервел – Ангеларии поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-7103 Oногур – Телериг – Крушари поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-7105 Добрич – Житница – Балик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-7106 Кочмар – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-9002 Балчик – Генерал Тошево поради снегонавявания и лоша видимост

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-9701 Добрич – Сърнино поради снегонавявания и лоша видимост

ОПУ Кърджали:

– Движение с вериги на всички МПС по път II-58 Комунига-Тополово-Асеновград в участъка с. Комунига – гр. Асеновград

ОПУ Кюстендил:

– Ограничава се движението по път II-62 Самоков – Кюстендил поради обилен снеговалеж и снегопочистване за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж и снегопочистване.

ОПУ Ловеч:

– Ограничено е движението за всички МПС по път III-358 Шипково – Рибарица, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 16:25 ч./;

ОПУ Пазарджик:

– Временно движението по път II-37 Пещера-Батак-Доспат е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета. Всички останали МПС задължително с вериги.

– Временно движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета. Всички останали МПС задължително с вериги.

ОПУ Перник:

– Временно движението по път III-1801 Перник – Голямо Бучино е ограничено за всички МПС поради снегопочистване. /въведено в 06:59 ч/;

ОПУ Плевен:

– Временно е ограничено движението на МПС по път II-52 Никопол – Лозица поради снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:11 ч./

– Движението на МПС над 12 тона се осъществява задължително с вериги на територията на цялата област;

ОПУ Пловдив:

– Движението на всички МПС по път II-58 Новаково – Кърджали задължително се осъществява с вериги; /въведено в 16:42 ч./

– Движението по път III-861 Югово – Лъки се осъществява задължително с вериги за всички МПС поради обилен снеговалеж.

– Движението по път III-8611 Белица – Загражден се осъществява задължително с вериги за всички МПС поради обилен снеговалеж.

ОПУ Разград:

– Ограничено е движението за всички МПС по път II-23 Русе – Кубрат поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-23 Кубрат – Дулово поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-49 Разград – Кубрат поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за всички МПС по път II-49 Кубрат – Тутракан поради влошени метеорологични условия.

– Ограничава се движението по път II-49 Разград – Търговище за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-51 Дралфа – Чудомир – Лозница – път I-2 поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-204 Разград – Попово поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-205 Разград – Исперих поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-206 Пороище – Лозница поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-702 Пристое – Лъвино поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2001 Ветово – Глоджево поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2002 Цар Калоян – Захари Стояново поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2003 Дряновец – Сеново поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2004 път I-2 – Балкански – път III-204 поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2005 Самуил – Подайва поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2102 Черешово – Бисерци поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2302 Сеново – Просторно поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път ІІІ-2305 Исперих – Зебил поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2306 Тодорово – Къпиновци поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-4902 Побит Камък – Веселец поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-4904 „/о.п. Разград – Кубрат/ – ЖП гара Разград – /Разград – Дянково/.

– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-7002 Ясенково – Голям извор поради влошени метеорологични условия.

ОПУ-Русе:

– Ограничено е движението за всички МПС по третокласната пътна мрежа в област Русе поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението на МПС над 12 т. по път II-21 Русе – Силистра поради силен снеговалеж и ограничена видимост;

– Ограничено е движението на всички МПС по път II-23 Русе – Кубрат поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

– Ограничено движение по път II-51 Бяла-Попово за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания.

ОПУ Силистра:

– Ограничава се движението за МПС над 12 т по път II-21 Русе – Силистра, поради влошени метеорологични условия;

– Ограничава се движението за МПС над 3,5 т по път II-23 Дулово – Исперих, поради влошени метеорологични условия;

– Ограничено е движението на всички МПС по път II-49 Старо село – Кубрат поради влошени метеорологични условия.

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-71 Силистра – Добрич поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

– Ограничено е движението на всички МПС по път III-205 Тутракан – Веселец поради нулева видимост и снегонавявания. Обходен маршрут: с. Шуменци, Варненци, Белица, Царев дол.

– Ограничено движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради обилен снеговалеж и навявания, като движението се извършва по обходен маршрут Царев дол – Черногор – Главиница – Исперих.

– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Алеково – Тервел поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-2077 Каблешково – Межден поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-2305 Конево-Зебил поради обилен снеговалеж и снегопочистване.

ОПУ Сливен:

– Ограничено е движението за за МПС над 3,5 т по път II-55 Гурково – Нова Загора поради влошена метеорологична обстановка.

– Ограничено е движението за всички МПС път III-662 поради нулева видимост и влошена метеорологична обстановка.

ОПУ Смолян:

– Движението по път II-37 граница ОПУ Пз – Барутин е забранено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;

– Движението по път III-197 граница ОПУ Блг – Девин е забранено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;

– Движението по път III-861 Лъки – местност Рожен от км 31+040 до км 42+971 – всички МПС да се движат с вериги, а автомобилите с маса над 12 т без ремаркета и полуремаркета поради обилна снежна покривка.

Обходен маршрут Лъки – Югово – Чепеларе – Рожен и обратно. Движението в района се регулира с пътни знаци. Срок за изпълнение до 31.03.2018 г.

– Ограничава се движението за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин – Михалково поради обилен снеговалеж

– Движението по път III-8631 Момчиловци – проход Рожен е забранено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета, а всички МПС задължително да се движат с вериги.

ОПУ София:

– Ограничава се движението по път II-62 Самоков – Кюстендил поради обилен снеговалеж и снегопочистване за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж и снегопочистване.

– Ограничава се движението по път III-822 Самоков – Ихтиман поради обилен снеговалеж и снегопочистване.

ОПУ Стара Загора: няма ограничения.

ОПУ Търговище:

– Ограничава се движението по път II-49 Разград – Търговище за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.

ОПУ Хасково: няма ограничения.

ОПУ Шумен: няма ограничения.

ОПУ Ямбол:

– Ограничено движение за всички МПС по път Стефан Караджово – кръстовище с път II-79 Голямо крушово-Болярово поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.

3. Машини работили по зимното поддържане: 1459 бр.