Информация за състоянието на РПМ към 06:00 ч.
1. Метеорологична обстановка:
Температурите са в интервала от –13° до + 2°.
Температури от метеостанциите на АПИ в °C:
– проход „Предела“: -3,3°
– Кресна: – няма информация.
– Проход на Републиката: -9,6°
– Костандово: -11,7°
– проход „Шипка“: няма информация.
– проход „Петрохан“: няма информация.
Времето над страната е облачно.
Вятър духа в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол.
Дъжд не вали.
Сняг вали в цялата страна.
Пътните настилки са предимно заснежени и обработени.
Намалена видимост поради мъгла:
– до 100 м на места в областите Стара Загора, Ямбол.
2. Обстановка /състояние/ по РПМ:
2.1. Проходи:
2.1.1. Ограничения по проходите за текущия период:
– „Айтоски“– забранен за МПС над 12 т.
– „Дюлински“ – забранен за всички МПС;
– „Обзорски“ – затворен за МПС над 12 тона;
– „Пампорово” – забранен за МПС над 3,5 т;
– „Превала“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;
– „Предел“ – забранен за МПС над 12 т.
– „Републиката“ – отворен за всички МПС
– „Ришки“ – забранен за МПС над 12 т.
– „Твърдишки” – забранен за МПС над 10 т;
2.1.2. Временни ограничения по проходите:
– „Котленски” – затворен за МПС над 12 тона;
– „Троянски” – забранен за всички МПС;
2.1.3. Целогодишни ограничения за движение по проходите:
– „Върбишки” – затворен за всички МПС;
– „Златишки” – затворен за всички МПС;
– „Вратник” – забранен за МПС над 10 т;
– „Дюлински” – забранен за МПС над 3,5 т;
– „Петрохан” – забранен за МПС над 12 т;
– „Шипка” – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4.
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2.2. Автомагистрали:
– А1 „Тракия“:
ОПУ Пазарджик:
– Ограничава се движението по АМ „Тракия“ в посока София за МПС над 12 тона на територията на област Пазарджик поради обилен снеговалеж.
ОПУ Бургас:
– Ограничава се движението за МПС над 12 т. по АМ „Тракия“ в участъка от п.в. „Веселиново“ до п.в. „Драганци“ поради обилен снеговалеж
– Ограничава се движението за всички МПС по АМ „Тракия“ в участъка от п.в. „Драганци“ до Бургас поради обилен снеговалеж
– А2 „Хемус“:
ОПУ Шумен и Варна:
– Ограничава се движението за МПС над 12 т от Шумен до Варна поради обилен снеговалеж.
– А3 „Струма“: няма ограничения.
– А4 „Марица“: няма ограничения.
– А5 „Черно море“: няма ограничения.
– А6 „Люлин“: няма ограничения.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:
– път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция:
ОПУ Видин:
Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-1 Видин – Монтана
ОПУ София:
Ограничава се движението на МПС над 12 т по път I-1 Ботевград – Видин, поради технически проблем на ГКПП „Дунав мост 2“. Ограничението е само в посока Видин.
– път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна:
ОПУ Русе, ОПУ Разград и ОПУ Шумен:
– Ограничено е движението по път I-2 Русе – Разград – Шумен за всички МПС поради обилен снеговалеж.
– път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма ограничения.
– път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен:
– Ограничава се движението по път I-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен за МПС над 12 т.
– път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция:
Област Русе:
Ограничава се движението за МПС над 12 т. в двете посоки по път I-5 Русе-Бяла поради обилен снеговалеж.
– път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас:
ОПУ Перник:
– Ограничено е движението за МПС над 12 т двупосочно по път I-6 Перник – ГКПП Гюешево.
ОПУ Стара Загора:
Ограничено е движението по път І-6 в участъка на гр. Мъглиж – гр. Гурково поради лоши метеорологични условия.
Обходен маршрут: Стара Загора – Нова Загора – Гурково.
ОПУ Сливен:
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-6 Твърдица – Петолъчката.
ОПУ Бургас:
– Ограничава се движението за МПС над 12 т по път I-6 п.в. „Петолъчката“ – Бургас поради обилен снеговалеж.
– път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция:
ОПУ Шумен и ОПУ Силистра:
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 по път Шумен – Силистра само в посока Силистра поради влошени метеорологични условия.
– път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция:
ОПУ София:
– Ограничава се движението по път I-8 София – ГКПП „Калотина“ за МПС над 12 т. в посока Калотина.
– път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция:
ОПУ Добрич:
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-9 Дуранкулак – Кранево на територията на област Добрич.
ОПУ Варна:
– Ограничено е движението на МПС над 12 т по път I-9 Старо Оряхово – Обзор от км 141+500 до км 165+800 поради влошени метеорологични условия.
ОПУ Бургас:
– Ограничено е движението за МПС над 12 т от км 167+000 до км 199+100 Обзор – Сл. бряг поради снегопочистване и намалена видимост.;
– Ограничено е движението за всички МПС по път I-9 Малко Търново – Козият рог от км 311+500 до км 313+000 поради паднали дървета и силен снеговалеж.
Обходен маршрут: Малко Търново – Обход на Малко Търново.
2.3. Други въведени извънредни ограничения на движението:
ОПУ Благоевград:
– Ограничено е движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета /въведено в 19:35 ч. на 25.02/;
ОПУ Бургас:
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-906 гр. Варна – Горица затворен за всички МПС поради снегопочистване.
– Ограничено е движението за всички за МПС по път III-6009 Миролюбово – Каблешково за всички МПС.
ОПУ Варна:
– Ограничение на движението за всички МПС по път III-2901 Суворово – Ветрино км 22+000 до км 34+000 поради нулева видимост, снеговалеж и силен вятър.
ОПУ Велико Търново:
– Ограничено е движението по път III-405 Алеково – Козловец поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:37 ч./.
– Ограничено е движението по път III-407 Павел – Совата за МПС над 12 т. поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:51 ч./.
ОПУ Видин:
– Ограничава се движението по път II-11 Дунавци – Арчар за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж
– Ограничено е движението по път III-112 Добри дол – Тополовец за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.
– Ограничено е движението по път III-114 Тополовец – Ружинци за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-121 от с. Шишенци до гр. Кула от км 33+400 до км 50+300 поради снегонавяване.
– Ограничено е движението на всички МПС по път III-121 от разклон за с. Раброво до разклон за с. Бориловец от км 20+860 до км 31+300 в двете посоки поради снегонавяване. /въведено в 10:55 ч./
– Временно се ограничава движението по път III-1412 разклон Церова вода до разклен с. Бранковци от км 0+000до км 2+150 от в двете посоки за всички МПС поради снегонавяване.
– Ограничено е движението по път III-1413 Грамада – Синаговци за всички МПС, поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:26 ч./
ОПУ Враца:няма ограничения.
ОПУ Габрово: няма ограничения.
ОПУ Добрич:
– Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Владимирово – Бдинци поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-27 Добрич – Балчик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.;
– Ограничено e движението на МПС над 3.5 тона по път II-29 Генерал Тошево – Кардам, поради снегонавявания и лоша видимост
– Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-71 Добрич – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Карапелит – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Кочмар –Тервел – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението на всички МПС по път III-293 Добрич – Крушари поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението на всички МПС по път III-296 Генерал Тошево – Каварна поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението на всички МПС по път III-2077 Кочмар – Тервел – Межден поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-2075 Орляк – Зърнево поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-2702 Генерал Киселово – Ведрина – Добрич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението на всички МПС по път III-2903 Генерал Тошево – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението по за всички МПС по път III-2904 Кардам – Дуранкулак поради снегонавявания и лоша видимост
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-2932 Крушари – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-7102 Тервел – Ангеларии поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-7103 Oногур – Телериг – Крушари поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-7105 Добрич – Житница – Балик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-7106 Кочмар – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-9002 Балчик – Генерал Тошево поради снегонавявания и лоша видимост
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-9701 Добрич – Сърнино поради снегонавявания и лоша видимост
ОПУ Кърджали:
– Движение с вериги на всички МПС по път II-58 Комунига-Тополово-Асеновград в участъка с. Комунига – гр. Асеновград
ОПУ Кюстендил:
– Ограничава се движението по път II-62 Самоков – Кюстендил поради обилен снеговалеж и снегопочистване за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
ОПУ Ловеч:
– Ограничено е движението за всички МПС по път III-358 Шипково – Рибарица, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 16:25 ч./;
ОПУ Пазарджик:
– Временно движението по път II-37 Пещера-Батак-Доспат е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета. Всички останали МПС задължително с вериги.
– Временно движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета. Всички останали МПС задължително с вериги.
ОПУ Перник:
– Временно движението по път III-1801 Перник – Голямо Бучино е ограничено за всички МПС поради снегопочистване. /въведено в 06:59 ч/;
ОПУ Плевен:
– Временно е ограничено движението на МПС по път II-52 Никопол – Лозица поради снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:11 ч./
– Движението на МПС над 12 тона се осъществява задължително с вериги на територията на цялата област;
ОПУ Пловдив:
– Движението на всички МПС по път II-58 Новаково – Кърджали задължително се осъществява с вериги; /въведено в 16:42 ч./
– Движението по път III-861 Югово – Лъки се осъществява задължително с вериги за всички МПС поради обилен снеговалеж.
– Движението по път III-8611 Белица – Загражден се осъществява задължително с вериги за всички МПС поради обилен снеговалеж.
ОПУ Разград:
– Ограничено е движението за всички МПС по път II-23 Русе – Кубрат поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-23 Кубрат – Дулово поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-49 Разград – Кубрат поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за всички МПС по път II-49 Кубрат – Тутракан поради влошени метеорологични условия.
– Ограничава се движението по път II-49 Разград – Търговище за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-51 Дралфа – Чудомир – Лозница – път I-2 поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-204 Разград – Попово поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-205 Разград – Исперих поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-206 Пороище – Лозница поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-702 Пристое – Лъвино поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2001 Ветово – Глоджево поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2002 Цар Калоян – Захари Стояново поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2003 Дряновец – Сеново поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2004 път I-2 – Балкански – път III-204 поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2005 Самуил – Подайва поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2102 Черешово – Бисерци поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2302 Сеново – Просторно поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път ІІІ-2305 Исперих – Зебил поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2306 Тодорово – Къпиновци поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-4902 Побит Камък – Веселец поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-4904 „/о.п. Разград – Кубрат/ – ЖП гара Разград – /Разград – Дянково/.
– Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-7002 Ясенково – Голям извор поради влошени метеорологични условия.
ОПУ-Русе:
– Ограничено е движението за всички МПС по третокласната пътна мрежа в област Русе поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението на МПС над 12 т. по път II-21 Русе – Силистра поради силен снеговалеж и ограничена видимост;
– Ограничено е движението на всички МПС по път II-23 Русе – Кубрат поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.
– Ограничено движение по път II-51 Бяла-Попово за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания.
ОПУ Силистра:
– Ограничава се движението за МПС над 12 т по път II-21 Русе – Силистра, поради влошени метеорологични условия;
– Ограничава се движението за МПС над 3,5 т по път II-23 Дулово – Исперих, поради влошени метеорологични условия;
– Ограничено е движението на всички МПС по път II-49 Старо село – Кубрат поради влошени метеорологични условия.
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-71 Силистра – Добрич поради обилен снеговалеж и снегопочистване;
– Ограничено е движението на всички МПС по път III-205 Тутракан – Веселец поради нулева видимост и снегонавявания. Обходен маршрут: с. Шуменци, Варненци, Белица, Царев дол.
– Ограничено движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради обилен снеговалеж и навявания, като движението се извършва по обходен маршрут Царев дол – Черногор – Главиница – Исперих.
– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Алеково – Тервел поради обилен снеговалеж и снегопочистване;
– Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-2077 Каблешково – Межден поради обилен снеговалеж и снегопочистване;
– Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-2305 Конево-Зебил поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
ОПУ Сливен:
– Ограничено е движението за за МПС над 3,5 т по път II-55 Гурково – Нова Загора поради влошена метеорологична обстановка.
– Ограничено е движението за всички МПС път III-662 поради нулева видимост и влошена метеорологична обстановка.
ОПУ Смолян:
– Движението по път II-37 граница ОПУ Пз – Барутин е забранено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;
– Движението по път III-197 граница ОПУ Блг – Девин е забранено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;
– Движението по път III-861 Лъки – местност Рожен от км 31+040 до км 42+971 – всички МПС да се движат с вериги, а автомобилите с маса над 12 т без ремаркета и полуремаркета поради обилна снежна покривка.
Обходен маршрут Лъки – Югово – Чепеларе – Рожен и обратно. Движението в района се регулира с пътни знаци. Срок за изпълнение до 31.03.2018 г.
– Ограничава се движението за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин – Михалково поради обилен снеговалеж
– Движението по път III-8631 Момчиловци – проход Рожен е забранено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета, а всички МПС задължително да се движат с вериги.
ОПУ София:
– Ограничава се движението по път II-62 Самоков – Кюстендил поради обилен снеговалеж и снегопочистване за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
– Ограничава се движението по път III-822 Самоков – Ихтиман поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
ОПУ Стара Загора: няма ограничения.
ОПУ Търговище:
– Ограничава се движението по път II-49 Разград – Търговище за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.
ОПУ Хасково: няма ограничения.
ОПУ Шумен: няма ограничения.
ОПУ Ямбол:
– Ограничено движение за всички МПС по път Стефан Караджово – кръстовище с път II-79 Голямо крушово-Болярово поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.
3. Машини работили по зимното поддържане: 1459 бр.