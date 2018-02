Публикувана на: 28.02.2018г. 14 прегледа

Певиците Бионсе и Тейлър Суифт са сред номинираните за наградите „Изборът на децата“ на детския телевизионен канал „Никълодион“, съобщи Контактмюзик.

Бионсе и Тейлър Суифт ще се съревновават за отличието в категорията за любима изпълнителка заедно с Деми Ловато, Кейти Пери, Селена Гомес и Пинк.

В категорията за любим изпълнител са номинирани Бруно Марс, диджей Калед, Ед Шийран, Луис Фонси, Кендрик Ламар и Шон Мендес.

Отличието за любима група ще си оспорват „Колдплей“, „Фифт хармъни“, „Имаджин дрегънс“, „Марун 5″, „Чейнсмоукърс“ и „Фифти уан пайлътс“.

В категорията за любима песен са номинирани ‘Despacito’ (Remix) на Луис Фонси и Деди Янки с участието на Джъстин Бийбър, „HUMBLE“ на Кендрик Ламар, „I’m The One“ на диджей Калед с участието на Джъстин Бийбър, Куаво, Чанс дъ Рапър и Лил Уейн, „It Ain’t Me“ на Селена Гомес и Кайго, „Look What You Made Me Do“ на Тейлър Суифт, „Shape Of You“ на Ед Шийран, „That’s What I Like“ на Бруно Марс и „Thunder“ на „Имаджин дрегънс“.

Във филмовите категории с номинации за любима актриса са Ана Кендрик, Дейзи Ридли, Ема Уотсън, Гал Гадот, Зендая и Зоуи Салдана.

Претенденти за приза за любим филмов актьор са Бен Афлек, Крис Хемсуърт, Крис Прат, Дуейн „Скалата“ Джонсън, Кевин Харт и Уил Феръл.

В категорията за любим филм са номинирани „Красавицата и Звяра“, “Пазители на галактиката 2″, „Джуманджи: Добре дошли в джунглата“, „Перфектният ритъм 3″, „Спайдърмен: Завръщане у дома“, „Междузвездни войни: Последните джедаи“, „Най-великият шоумен“ и „Жената чудо“.

Сред номинираните телевизионни продукции и актьори са „Странни неща“, „Пълна къща“, „Теория за Големия взрив“, Андрю Линкълн, Джим Парсънс, Кейли Куоко, Мили Боби Браун, Зендая.

Победителите в различните категории се определят с гласуване на публиката. Наградите „Изборът на децата“ ще бъдат раздадени на 24 март в зала „Форум“ в Ингълуд, Калифорния. Водещ на церемонията за втора поредна година ще бъде кечистът Джон Сина, който се изявява и като актьор.

ИЗТОЧНИК: БТА