Авариен ремонт спира водата на кв. Света Гора във Велико Търново

Публикувана на: 14.03.2018г. 155 прегледа

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново, днес на 14.03.2018 г. (Сряда) от 09:00 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за кв. Света Гора, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Шейново“ и ул. „Осма дружина“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.