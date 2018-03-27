ОБЯВИ – 27 МАРТ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 27.03.2018г. 74 прегледа

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062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ 115 кв. м, „Зона Б“, тухлен, отличен, с екстри, обзаведен, 58 500 евро, 0888 856 780. 333-15

ТРИСТАЕН, идеален център, обзаведен, 48 800 евро, 0888 856 780. 333-15

ИЗГОДНО апартаменти в строеж, идеално разпределение, от 460 евро на квадрат, 0888 856 780. 333-15

НАПЪЛНО готова за живеене къща, подходяща и за къща за гости, на два етажа, с. Яковци, 89 000 евро, 0888 856 780. 333-15

ЛУКСОЗНА къща в гр. Велико Търново, с гараж, 98 000 евро, 0888 856 780. 333-15

ПРОДАВАМ отремонтирана селска къща, от собственик, 0886 231 921. 11-9

ПРОДАВА апартамент, 3 стаи, нов, идеален център, 0899 70 70 72. 21-9

КЪЩА, Леденик, 0888 922 941. 16-8

ПРОДАВАМ четиристаен апартамент в кв. „Бузлуджа“, саниран и след основен ремонт, 45 000 евро, 0896 850 221. 12-8

ПАРЦЕЛИ, с. Велчево, изгодно, 0878 322 658. 21-8

ГОРА за сечене, със земята, 0878 322 658. 11-8

АПАРТАМЕНТ в центъра на В. Търново, 120 кв. м със 75 кв. м таван, 0888 856 780. 333-7

КЪЩА в с. Ресен, 10 000 лв., 0888 856 780. 333-7

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Чолаковци”, 0888 856 780. 333-7

АПАРТАМЕНТ, център, 105 кв. м, 0888 856 780. 333-7

АПАРТАМЕНТ, ид. център, 120 кв. м, 0888 856 780. 333-7

БОКСОНИЕРА, 30 000 лв., 0887 377 911. 11-5

ПРОДАВАМ гарсониера 65 кв. м, обзаведена, кв. „Бузлуджа“, „Качица“, от собственик, 062/520 428, 0887 134 723. 6-3

КЪЩА на два етажа с двор, два декара, кладенец, градина, от собственик, с. Големани, Великотърновско, 062/520 428, 0887 134 723. 6-3

БОКСОНИЕРА, център, 20 500 евро, 0876 821 888. 16-2

МНОГОСТАЕН апартамент с гараж, 0876 821 888. 16-2

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 0876 821 888. 16-2

АПАРТАМЕНТ с 3 спални, 52 000 Е, 0897 936 554.

РЕНОВИРАНИ къщи от англичани в близките села, 0897 936 554.

ДВУСТАЕН луксозен панел в центъра на „Бузлуджа“, 0896 715 298.

ТУХЛЕНА къща в Драганово, 0897 936 554.

ТРИСТАЕН апартамент, бул. „България“, 35 000 Е, 0897 936 554.

ЛУКСОЗНА къща с 3 спални в Саласука, 0897 936 554.

ДВЕ реновирани къщи в Добри дял, 0897 936 554.

ОФИС до стадиона, 30 кв. м, 26 000 лв., без посредник, 0882 511 650. 3-1

1,5 ДКА във Вонеща вода, регулация, гл. път, 0878 470 526. 3-1

СТАРА къща с постройки за животни, 2,5 дка двор, в Ново село, 0878 470 526. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

МЕРЦЕДЕС Е 200, изгодно, 0878 451 938. 11-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 100-99

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-21

МОТОЦИКЛЕТ „Ява“ 250 сс, запазен, в добро състояние, с резервни части, цена по споразумение, с. Страхилово, общ. П. Тръмбеш, Стефан Симеонов (Бабурата), 06145/26 45. 21-5

ПРОДАВАМ климатик колона, 0878 926 175. 5-4

СУХИ дърва и разпалки от склад, безплатен транспорт, 0899 477 390, 0888 726 497. 21-3

МОТОПЕД Пиаджо Веспа, 0876 276 617. 6-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ малки кучета от породата „Кангал“ – елитни, и всички останали породи с доставка, 0887 923 294. 22-6

ФЕРМА – гр. Дебелец, продава агнета за клане, 0887 703 006. 8-1

РАМКИ с пчели и пило – 22 лв./бр., 1 – 10 май 2018 г., 0879 043 990 – вечер; 0879 071 590 – вечер.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-169

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-156

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-7

ЕТАЖ, апартамент с 2 спални, стадиона, център, от собственик, 0897 936 554. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-33

ИЗКУПУВАМ автомобили – документ за бракуване, тел. за контакт 0887 812 045 100-14

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-2

ИЗКУПУВАМ книги, 0885 498 754.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-21

АПАРТАМЕНТ, 450 лв., топцентър, 0889 006 525. 18-15

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 11-10

КВАРТИРА за момичета, 0884 945 145. 11-8

КВАРТИРА до „Лидл“, 0887 405 810. 11-7

ТРИСТАЕН, „Чолаковци“, 230 лв., 0895 567 155. 11-2

КВАРТИРА, 330 лв., 0876 821 888. 16-2

ГАРСОНИЕРА, център, с локално парно, 0889 366 398. 5-2

СТАЯ, кухня, 0878 470 526. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 200 кв. м, широк център, подходящ за магазин за гуми или авточасти, 0888 856 780. 333-15

ОБОРУДВАН ресторант, център, тераса, паркинг, 0878 322 658. 11-8

ПРЕДОСТАВЯ в новооткриващия се хипермаркет „Практис“ помещение 73 кв. м за търговска цел, 0893 327 150. 5-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-25

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-89

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-33

ТРАНСПОРТ с обемен бус и хамали, 0988 711 170. 17-14

САМОСВАЛ до 2,5 т и изхвърляне на стр. отпадъци, 0877 477 282. 17-14

ТРАНСПОРТ на багаж Велико Търново – Лондон, 0887 355 571. 5-4

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-33

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-32

ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-94

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-89

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-59

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-48

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-48

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-32

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-23

БОЯ, шпакловка, ламинат, 0876 996 509. 21-21

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-16

УЛУЦИ, обшивки, комини, 0887 526 876. 21-15

ПОКРИВИ – ниски цени, 0894 272 136. 21-15

СТРОИТЕЛНИ ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, гаранция, 0876 059 009. 21-15

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-14

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-14

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-14

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-14

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-11

ПОЧИСТВАНЕ на мази, строителни отпадъци, със собствен транспорт, 0887 875 947. 11-11

САНИРАНЕ на сгради, покривни изолации, тенекеджийски услуги, улуци, пренареждане на цигли, смяна на греди, 0887 857 378. 32-9

МЕТАЛНИ конструкции, врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-9

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-8

РЕМОНТ до ключ, качество, 0897 923 258. 50-8

ЦЯЛОСТНО външно строителство, всякакъв вид вътрешни, ВиК, покривни и ел. ремонти и канализации, косене, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци със самосвал, 0894 414 114. 21-8

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 16-8

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-6

СТРОИТЕЛНИ ремонти от – до, 0885 615 305. 21-6

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-4

ШПАКЛОВКА, боя, плочки, гипсокартон, обръщане на прозорци и др., 0899 650 013. 11-4

РЕМОНТ битова техника на място в гр. В. Търново и областта – перални, съдомиялни, сушилни, готварски печки и др., 0877 494 545. 21-3

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КЛАСИЧЕСКИ масаж и алое вера, 0878 800 266. 11-2

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-119

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 100-100

ТРУДОВА БОРСА

ФИРМА набира шофьори на гондоли с кат. С + E и монтьор с атрактивно заплащане, 0889 717 497. 21-21

АВТОМИВКА търси работници, добро заплащане, 0899 700 806. 21-20

ФИРМА търси офис сътрудник. Заплащане според квалификацията: познания по счетоводство – с възможност за квалифициране при желание; работа с компютър; владеене на чужд език, 0884 279 204. 17-14

ЗАВАРЧИК, 0889 529 777. 14-11

ТРАКТОРИСТ, 0889 529 777. 14-11

МЛАДО семейство, живеещо в Лондон, си търси детегледачка, жена от 40 до 60 г. Детето е на 4 г. Заплата 800 – 1000 лв., 0988 903 588. 21-11

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 21-10

ТЪРСЯ работник за ферма, може и семейство, 0887 507 490. 10-10

АВТОКЪЩА търси момче до 35 г. за работа на автомивка, 0878 214 100. 11-9

ТЪРСЯ работници в цех за закуски, 0878 952 305. 16-9

ТЪРСИ работник в дърводелски цех, 0888 798 352. 21-8

„КАРМЕЛА 2000“ ООД търси да наеме чистачка за производствените си помещения. Телефон за информация 062/635 815. 10-7

ФИРМА търси работник, обслужващ бензиностанция, 062/ 64 29 70. 11-7

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси стругари (както за България, така и за Германия), шивачи, оператор машини, фрезисти. Тел: 0618/62100/04. 11-7

ПОЧИСТВАЩА фирма набира жени за почистване на магазин в Мол В. Търново, 0884 326 164. 11-5

ФИРМА „Мегастрой 2014“ ЕООД търси да назначи кранист на кулокран със сертификат, повече информация на телефон: 0877 270 191. 5-5

ЗАВЕДЕНИЕ в с. Арбанаси търси сервитьор/ка, 0888 836 525. 5-5

ТЪРСЯ сервитьорка, 0888 266 970. 21-5

ФИРМА търси да назначи хигиенист/ка в Мол В. Търново, 0878 696 819, 0887 735 121. 5-5

ФИРМА „ЕСДИ 2016“ ЕООД набира сервитьорки, 0888 266 970. 6-5

ЛЮПИЛНЯ, с. Ресен, търси да назначи работници, 0894 300 694, 0888 691 614. 16-4

ПРОДАВАЧ–КОНСУЛТАНТ касиер, 0878 601 767. 5-4

ТЪРСИ специалист монтажи (ВиК и ел.), извършва ремонтно-монтажни дейности в изпълняваните обекти, 0882 444 242. 16-4

СКЛАД за плодове и зеленчуци търси шофьори и общи работници, 0885 996 442. 11-3

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-3

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-2

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-2

ТЪРСИМ готвач/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-2

ТЪРСЯ шофьор за таксиметров автомобил на 24 г., тел. за контакт: 0878 200 485. 2-2

РЕСТОРАНТ в с. Радва набира готвачи, 0899 108 931. 21-1

ФИРМА търси охранители и автопатрули, 0889 474 223. 4-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0894 542 628. 21-16

УДОБНИ кредити с отстъпка, 0885 426 705. 21-10