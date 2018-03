Любопитни факти за рождените дни

Публикувана на: 28.03.2018г. 16 прегледа

Днес се навършват 150 години от рождението на американката Пати Хил, която заедно със сестра си Милдред композира мелодията на популярната песен „Happy Birthday to You“, изпълнявана на рожден ден. По този повод британският в. „Дейли експрес“ предлага няколко любопитни факта за специалния ден в живота на всеки човек:

– Сестрите Милдред и Пати Хил от Кентъки, САЩ, композират песента през 1893 г. за деца в детска градина със заглавието „Good Morning to All“. Текстът „Happy Birthday“ е написан по-късно от неизвестен автор.

– Технически всеки, който е изпълнявал популярната композиция, е дължал заплащане за авторски права до 2016 г., когато съд постанови, че песента е обществено притежание.

– Според Книгата на рекордите на Гинес „Happy Birthday to You“ е най-разпознаваемата песен на английски език.

– Британците изпращат 300 милиона картички за рожден ден годишно, така че на жител на Острова се падат средно по пет.

– В Оксфордския речник на английския език „картичка за рожден ден“ се споменава за първи път през 1902 г. Първите препратки към „торта за рожден ден“ и „подарък за рожден ден“ датират съответно от 1785 и 1796 г.

– Най-честата рождена дата в Англия и Уелс за периода 1995 -2015 г. е 26 септември.

– С изключение на 29 февруари, най-рядката рождена дата е 25 декември, Коледа.

– Рекордът за най-много свещи, запалени върху торта за рожден ден – 72 585, е поставен в Ню Йорк през 2016 г. от Ашрита Фърман.

– Повече нобелови лауреати са родени през юни, отколкото през който и да е друг месец в годината. Най-популярната рождена дата, на която са родени седем носители на Нобелова награда, е 28 юни.

– Девет британски премиери са родени през май – повече, отколкото през който и да е друг месец в годината.

ИЗТОЧНИК: БТА