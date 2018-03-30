НВУ учредява награда за най-добрия си випусник

Публикувана на: 30.03.2018г. 124 прегледа

НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ УЧРЕДЯВА АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” във Велико Търново. Призът ще се връчва ежегодно на първенеца на випуска.

Полк Борис Дрангов е военен педагог, пълководец, участник във войните през 1912-13 г. Преподавател е във Военното училище и се счита за един от военните теоретици и стратези. Роден е в Скопие, но завършва Военното училище в София. Борис Дрангов е автор на множество статии във вестници и списания.