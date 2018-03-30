ОБЯВИ – 30 МАРТ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 30.03.2018г. 235 прегледа

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062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ 115 кв. м, „Зона Б“, тухлен, отличен, с екстри, обзаведен, 58 500 евро, 0888 856 780. 333-18

ТРИСТАЕН, идеален център, обзаведен, 48 800 евро, 0888 856 780. 333-18

ИЗГОДНО апартаменти в строеж, идеално разпределение, от 460 евро на квадрат, 0888 856 780. 333-18

НАПЪЛНО готова за живеене къща, подходяща и за къща за гости, на два етажа, с. Яковци, 89 000 евро, 0888 856 780. 333-18

ЛУКСОЗНА къща в гр. Велико Търново, с гараж, 98 000 евро, 0888 856 780. 333-18

ПРОДАВА апартамент, 3 стаи, нов, идеален център, 0899 70 70 72. 21-12

КЪЩА, Леденик, 0888 922 941. 16-11

ПРОДАВАМ четиристаен апартамент в кв. „Бузлуджа“, саниран и след основен ремонт, 45 000 евро, 0896 850 221. 12-11

ПАРЦЕЛИ, с. Велчево, изгодно, 0878 322 658. 21-11

ГОРА за сечене, със земята, 0878 322 658. 11-11

АПАРТАМЕНТ в центъра на В. Търново, 120 кв. м със 75 кв. м таван, 0888 856 780. 333-10

КЪЩА в с. Ресен, 10 000 лв., 0888 856 780. 333-10

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Чолаковци”, 0888 856 780. 333-10

АПАРТАМЕНТ, център, 105 кв. м, 0888 856 780. 333-10

АПАРТАМЕНТ, ид. център, 120 кв. м, 0888 856 780. 333-10

БОКСОНИЕРА, 30 000 лв., 0887 377 911. 11-8

ПРОДАВАМ гарсониера 65 кв. м, обзаведена, кв. „Бузлуджа“, „Качица“, от собственик, 062/520 428, 0887 134 723. 6-6

КЪЩА на два етажа с двор, два декара, кладенец, градина, от собственик, с. Големани, Великотърновско, 062/520 428, 0887 134 723. 6-6

БОКСОНИЕРА, център, 20 500 евро, 0876 821 888. 16-5

МНОГОСТАЕН апартамент с гараж, 0876 821 888. 16-5

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 0876 821 888. 16-5

ЗЕМЯ, 3 дка, с. Шемшево, 0892 798 385. 3-3

ПРОДАВАМ 5500 кв. м до „Лукойл“ на Момин сбор, 0888 830 086. 2-1

ПРОДАВАМ четириетажна къща, по споразумение, 0897 573 466.

КЪЩА 196 кв. м с двор, с. Беляковец, ново строителство, акт 16, добра панорама, 0888 507 510. 42-1

ПРОДАВАМ ремонтирана селска къща, от собственика, 0886 231 921. 11-1

ОФИС до стадиона, 30 кв. м, 26 000 лв., без посредник, 0882 511 650. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

МЕРЦЕДЕС Е 200, изгодно, 0878 451 938. 11-4

4 БРОЯ летни нови гуми с джанти, 185/65/14, 0896 804 532.

П РОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-24

МОТОЦИКЛЕТ „Ява“ 250 сс, запазен, в добро състояние, с резервни части, цена по споразумение, с. Страхилово, общ. П. Тръмбеш, Стефан Симеонов (Бабурата), 06145/26 45. 21-8

СУХИ дърва и разпалки от склад, безплатен транспорт, 0899 477 390, 0888 726 497. 21-6

МОТОПЕД Пиаджо Веспа, 0876 276 617. 6-5

ПЕЧКА с водна риза; USB; помпа; спалня, масивна, с дюшеци, 0879 271 051. 11-3

МЕТАЛЕН павилион и хладилна витрина, 0889 777 338. 3-2

КЛИМАТИК, колона, малко употребяван, 0878 926 175. 5-2

РАБОТЕЩ кафе автомат, 0888 830 086. 2-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ малки кучета от породата „Кангал“ – елитни, и всички останали породи с доставка, 0887 923 294. 22-9

ФЕРМА – гр. Дебелец, продава агнета за клане, 0887 703 006. 8-4

ЯРЕТА, 0877 776 238. 5-2

РАМКИ с пчели и пило – 22 лв./бр., 1 – 10 май 2018 г., 0879 043 990 – вечер; 0879 071 590 – вечер.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-172

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-159

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-10

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи (и необработваеми), гори на най-високи цени, 0888 765 172. 8-3

ЕТАЖ, апартамент с 2 спални, стадиона, център, от собственик, 0897 936 554. 2-1

КУПУВАМ къща на село до 6000 лв., 0888 596 195.

КУПУВАМ двустаен апартамент, ново строителство, до 55 кв. м, кв. „Картала“, „Акация“, широк център, 0886 751 677, след 20 ч.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-36

ИЗКУПУВАМ автомобили – документ за бракуване, тел. за контакт 0887 812 045 100-17

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВА стари снимки на свещеници, добро заплащане, 0878 938 080.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-24

АПАРТАМЕНТ, 450 лв., топцентър, 0889 006 525. 18-18

КВАРТИРА за момичета, 0884 945 145. 11-11

КВАРТИРА до „Лидл“, 0887 405 810. 11-10

ТРИСТАЕН, „Чолаковци“, 230 лв., 0895 567 155. 11-5

КВАРТИРА, 330 лв., 0876 821 888. 16-5

ГАРСОНИЕРА, център, с локално парно, 0889 366 398. 5-5

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 200 кв. м, широк център, подходящ за магазин за гуми или авточасти, 0888 856 780. 333-18

ОБОРУДВАН ресторант, център, тераса, паркинг, 0878 322 658. 11-11

ПРЕДОСТАВЯ в новооткриващия се хипермаркет „Практис“ помещение 73 кв. м за търговска цел, 0893 327 150. 5-4

МАГАЗИН 50 кв. м, „К. Паница“ 4, в супера на „Пишмана“, 0877 321 704. 10-2

„ТРАПЕЗИЦА“ АД дава помещение под наем, бул. „България“ 2, 0893 308 428. 21-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-28

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-92

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-36

ТРАНСПОРТ с обемен бус и хамали, 0988 711 170. 17-17

САМОСВАЛ до 2,5 т и изхвърляне на стр. отпадъци, 0877 477 282. 17-17

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-36

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-35

ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-97

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-92

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-62

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-51

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-51

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-35

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-26

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-19

УЛУЦИ, обшивки, комини, 0887 526 876. 21-18

ПОКРИВИ – ниски цени, 0894 272 136. 21-18

СТРОИТЕЛНИ ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, гаранция, 0876 059 009. 21-18

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-17

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-17

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-17

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-17

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-14

САНИРАНЕ на сгради, покривни изолации, тенекеджийски услуги, улуци, пренареждане на цигли, смяна на греди, 0887 857 378. 32-12

МЕТАЛНИ конструкции, врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-12

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-11

РЕМОНТ до ключ, качество, 0897 923 258. 50-11

ЦЯЛОСТНО външно строителство, всякакъв вид вътрешни, ВиК, покривни и ел. ремонти и канализации, косене, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци със самосвал, 0894 414 114. 21-11

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 16-11

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-9

СТРОИТЕЛНИ ремонти от – до, 0885 615 305. 21-9

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-7

ШПАКЛОВКА, боя, плочки, гипсокартон, обръщане на прозорци и др., 0899 650 013. 11-7

РЕМОНТ битова техника на място в гр. В. Търново и областта – перални, съдомиялни, сушилни, готварски печки и др., 0877 494 545. 21-6

ПРОФЕСИОНАЛЕН домоуправител и касиер – от 1 лев на обитател, www.nadom.bg, 0988 366 427. 21-3

РЕМОНТ на всякакви покриви, улуци и с плочи, 0878 868 831, 0896 859 701. 2-1

УЛУЦИ – обшивки, комини, 0887 526 876. 21-1

ПОКРИВИ – ниски цени, 0894 272 136. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КЛАСИЧЕСКИ масаж и алое вера, 0878 800 266. 11-5

Д-Р ИВАН УЗУНОВ – ортопед травматолог, основен прием веднъж седмично – понеделник, в Спортен диспансер – гр. В. Търново, записване: 0893 397 707.

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки. Протези и ортези (заплащани от Министерството на труда). Записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526.

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж седмично, събота, в ДКЦ – гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-122

ТРУДОВА БОРСА

ФИРМА търси офис сътрудник. Заплащане според квалификацията: познания по счетоводство – с възможност за квалифициране при желание; работа с компютър; владеене на чужд език, 0884 279 204. 17-17

ЗАВАРЧИК, 0889 529 777. 14-14

ТРАКТОРИСТ, 0889 529 777. 14-14

МЛАДО семейство, живеещо в Лондон, си търси детегледачка, жена от 40 до 60 г. Детето е на 4 г. Заплата 800 – 1000 лв., 0988 903 588. 21-14

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 21-13

ТЪРСЯ работници в цех за закуски, 0878 952 305. 16-12

ТЪРСИ работник в дърводелски цех, 0888 798 352. 21-11

„КАРМЕЛА 2000“ ООД търси да наеме чистачка за производствените си помещения. Телефон за информация 062/635 815. 10-10

ФИРМА търси работник, обслужващ бензиностанция, 062/ 64 29 70. 11-10

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси стругари (както за България, така и за Германия), шивачи, оператор машини, фрезисти. Тел: 0618/62100/04. 11-10

ПОЧИСТВАЩА фирма набира жени за почистване на магазин в Мол В. Търново, 0884 326 164. 11-8

ТЪРСЯ сервитьорка, 0888 266 970. 21-8

ЛЮПИЛНЯ, с. Ресен, търси да назначи работници, 0894 300 694, 0888 691 614. 16-7

ТЪРСИ специалист монтажи (ВиК и ел.), извършва ремонтно-монтажни дейности в изпълняваните обекти, 0882 444 242. 16-7

СКЛАД за плодове и зеленчуци търси шофьори и общи работници, 0885 996 442. 11-6

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-6

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-5

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-5

ТЪРСИМ готвач/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-5

РЕСТОРАНТ в с. Равда набира готвачи, 0899 108 931. 21-4

ФИРМА търси охранители и автопатрули, 0889 474 223. 4-4

НАЕМА жени за работа в птицеферма в с. Леденик и шофьор за дистрибуция, 0887 761 706, 0886 844 916. 6-3

РАБОТНИК в цех за прахово боядисване, 0887 904 109. 10-3

ФИРМА „Елит Мес Минев – Родопа ВТ“ ЕООД търси да назначи охранители, кандидатите задължително да имат шофьорска книжка кат. С, 0885 551 847, 0892 217 979. 4-3

ТЪРСЯ детегледачка, 0883 462 306. 3-2

ТЪРСЯ пазач, 0888 397 852. 10-2

ЗАВЕДЕНИЕ търси готвач/ка, 0885 392 999. 11-2

КАСИЕР – супермаркет хр. стоки, 0878 601 767. 5-2

ФИРМА търси шофьор на бус с категория В, автобиография на office.questions.vt@gmail.com 3-2

ТЪРСИМ жена до 50 г. за работа в хотел в с. Арбанаси, 0887 470 602.

ТЪРСИМ готвач за топла точка, 0878 606 144.

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0878 606 144.

ПРОДАВАМ работеща закусвалня, 0888 830 086. 2-1

НАБИРАМ работници за чужбина – обезкостяване на пилета, осигурено и спане, 0897 573 466. 10-1

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „Газпром“ търси служители на бензиноколонки, 0882 444 908. 5-1

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „Петрол“ („Беляковско шосе“) търси касиерка, 0885 303 440. 5-1

ФИРМА „ЕСДИ 2016“ ЕООД търси служителка за работа в къща за гости в центъра на Велико Търново, 0888 266 970. 6-1

АВТОМИВКА търси работници и един общ работник с кат. В, осигурена безплатна квартира, 0887 715 541. 3-1

ТЪРСЯ майстор строител, заварчик и работник разглобяване автомобили, тел. за контакт 0887 812 045. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

КОМПАНЬОН за дами, дискретност, 0885 081 128. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0894 542 628. 21-19

УДОБНИ кредити с отстъпка, 0885 426 705. 21-13