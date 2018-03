Риана ще се върне към корените си в следващия си албум

Публикувана на: 30.03.2018г. 13 прегледа

За следващия си албум Риана ще напише песни в стила на „Loud“ от 2010 г., съобщи Фимейл фърст.

Риана имаше няколко мегахита от албума „Loud“ – „Love the Way You Lie“, „Cheers (Drink to That)“ and „Only Girl (In the World)“. Ар ен би албумът й „Anti“ от 2016 г. не беше толкова успешен.

„Тя поговори с мениджърите си и реши, че трябва да се върне към това, което харесват хората“ – каза човек от обкръжението й пред в. „Сън“.

„Anti“ също е много успешен албум. Тази година благодарение на него Риана стана първият изпълнител с осем хита номер едно в класацията на „Билборд“ за денс песни.

Успехът и талантът на Риана са толкова големи, че дори легендарният Найл Роджърс каза, че се притеснява да я покани да работят заедно.

ИЗТОЧНИК: БТА