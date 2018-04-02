20 възпитаници на Езикова гимназия участваха във Франкофонско рали на Царевец

Публикувана на: 02.04.2018г. 93 прегледа

20 ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ УЧАСТВАХА В ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ФРАНКОФОНСКОТО РАЛИ, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ НА КРЕПОСТТА ЦАРЕВЕЦ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Те преминаха по различни маршрути, отговаряйки на френски език на въпроси, задавани им от студенти и екскурзоводи от Регионален исторически музей – Велико Търново. Събитието, с което се отбелязва Международният ден на франкофонията – 20 март, се организира от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – катедра „Романистика“, Регионален исторически музей – Велико Търново, Езикова гимназия „Проф.д-р Асен Златаров“ и Алианс Франсез.

За победителите в ралито имаше награди, осигурени от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалния исторически музей. Алианс Франсез почерпи всички участници с вкусна бутикова торта.