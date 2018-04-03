ОБЯВИ – 3 АПРИЛ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 03.04.2018г. 314 прегледа

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062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ 115 кв. м, „Зона Б“, тухлен, отличен, с екстри, обзаведен, 58 500 евро, 0888 856 780. 333-20

ТРИСТАЕН, идеален център, обзаведен, 48 800 евро, 0888 856 780. 333-20

ИЗГОДНО апартаменти в строеж, идеално разпределение, от 460 евро на квадрат, 0888 856 780. 333-20

НАПЪЛНО готова за живеене къща, подходяща и за къща за гости, на два етажа, с. Яковци, 89 000 евро, 0888 856 780. 333-20

ЛУКСОЗНА къща в гр. Велико Търново, с гараж, 98 000 евро, 0888 856 780. 333-20

ПРОДАВА апартамент, 3 стаи, нов, идеален център, 0899 70 70 72. 21-14

КЪЩА, Леденик, 0888 922 941. 16-13

ПАРЦЕЛИ, с. Велчево, изгодно, 0878 322 658. 21-13

АПАРТАМЕНТ в центъра на В. Търново, 120 кв. м със 75 кв. м таван, 0888 856 780. 333-12

КЪЩА в с. Ресен, 10 000 лв., 0888 856 780. 333-12

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Чолаковци”, 0888 856 780. 333-12

АПАРТАМЕНТ, център, 105 кв. м, 0888 856 780. 333-12

АПАРТАМЕНТ, ид. център, 120 кв. м, 0888 856 780. 333-12

БОКСОНИЕРА, 30 000 лв., 0887 377 911. 11-10

БОКСОНИЕРА, център, 20 500 евро, 0876 821 888. 16-7

МНОГОСТАЕН апартамент с гараж, 0876 821 888. 16-7

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 0876 821 888. 16-7

КЪЩА 196 кв. м с двор, с. Беляковец, ново строителство, акт 16, добра панорама, 0888 507 510. 42-3

ПРОДАВАМ ремонтирана селска къща, от собственика, 0886 231 921. 11-3

ОФИС до стадиона, 30 кв. м, 26 000 лв., без посредник, 0882 511 650. 3-3

ПРОДАВА, дава под наем производствено помещение 800 кв. м РЗП, с. Присово, цена по договаряне, 0889 916 428.

ДВУЕТАЖНА къща със селскостопански постройки и двор 2100 кв. м, Ново село, 12 000 евро, 0898 619 540. 3-1

ДВУЕТАЖНА къща със селскостопански постройки и двор 1000 кв. м, Емен, 9000 евро, 0898 619 540. 3-1

ПАРЦЕЛ с постройки от 570 кв. м в местност Козлуджа, 7000 евро, 0898 619 540. 3-1

3 ДКА земя, с. Шемшево, 0892 798 385. 7-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

МЕРЦЕДЕС Е 200, изгодно, 0878 451 938. 11-6

ПРОДАВАМ Фолксваген Поло 96 г., 1,1, газ, 0877 780 601. 3-1

ПРОДАВАМ Рено Сценик дизел, 2002 г., платена гражданска, данък, винетка, цена по договаряне, 0882 070 645. 3-1

4 БРОЯ нови летни гуми с джанти, 185/60/14, 0896 804 532.

П РОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-26

МОТОЦИКЛЕТ „Ява“ 250 сс, запазен, в добро състояние, с резервни части, цена по споразумение, с. Страхилово, общ. П. Тръмбеш, Стефан Симеонов (Бабурата), 06145/26 45. 21-10

СУХИ дърва и разпалки от склад, безплатен транспорт, 0899 477 390, 0888 726 497. 21-8

ПЕЧКА с водна риза; USB; помпа; спалня, масивна, с дюшеци, 0879 271 051. 11-5

КЛИМАТИК, колона, малко употребяван, 0878 926 175. 5-4

ДРЕХИ на килограм на едро, 0885 848 451. 2-1

ДЪРВА, нарязани, нацепени и в чували, 0877 780 601. 5-1

ПРОДАВАМ магарешка каруца, гуменка, 0882 070 645. 3-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ малки кучета от породата „Кангал“ – елитни, и всички останали породи с доставка, 0887 923 294. 22-11

ЯРЕТА, 0877 776 238. 5-4

ЯРЕТА сукалчета, 0877 776 238. 5-1

ПУЙКИ, гъски, петли, изгодно, 06126/25 68. 3-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-174

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-161

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-12

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи (и необработваеми), гори на най-високи цени, 0888 765 172. 8-5

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-38

ИЗКУПУВАМ автомобили – документ за бракуване, тел. за контакт 0887 812 045 100-19

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-26

ТРИСТАЕН, „Чолаковци“, 230 лв., 0895 567 155. 11-7

КВАРТИРА, 330 лв., 0876 821 888. 16-7

ГАРСОНИЕРА, 0889 366 398. 5-2

КВАРТИРА, център, стая и кухня – приземен етаж, 0878 636 373. 3-1

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, кв. „Картала“, без посредник, 0899 816 502.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 200 кв. м, широк център, подходящ за магазин за гуми или авточасти, 0888 856 780. 333-20

МАГАЗИН 50 кв. м, „К. Паница“ 4, в супера на „Пишмана“, 0877 321 704. 10-4

„ТРАПЕЗИЦА“ АД дава помещение под наем, бул. „България“ 2, 0893 308 428. 21-4

МАГАЗИН над Спортна зала, с два входа, на оживена улица, 0888 567 419. 5-2

ЗЕМЕДЕЛСКА кооперация „Труд – 96“, с. Плаково, отдава под наем магазин за хранителни стоки, оборудван, 0879 178 110. 5-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-30

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-94

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-38

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-38

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-37

ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-99

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-94

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-64

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-53

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-53

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-37

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-28

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-21

УЛУЦИ, обшивки, комини, 0887 526 876. 21-20

ПОКРИВИ – ниски цени, 0894 272 136. 21-20

СТРОИТЕЛНИ ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, гаранция, 0876 059 009. 21-20

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-19

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-19

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-19

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-19

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-16

САНИРАНЕ на сгради, покривни изолации, тенекеджийски услуги, улуци, пренареждане на цигли, смяна на греди, 0887 857 378. 32-14

МЕТАЛНИ конструкции, врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-14

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-13

РЕМОНТ до ключ, качество, 0897 923 258. 50-13

ЦЯЛОСТНО външно строителство, всякакъв вид вътрешни, ВиК, покривни и ел. ремонти и канализации, косене, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци със самосвал, 0894 414 114. 21-13

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 16-13

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-11

СТРОИТЕЛНИ ремонти от – до, 0885 615 305. 21-11

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-9

ШПАКЛОВКА, боя, плочки, гипсокартон, обръщане на прозорци и др., 0899 650 013. 11-9

РЕМОНТ битова техника на място в гр. В. Търново и областта – перални, съдомиялни, сушилни, готварски печки и др., 0877 494 545. 21-8

ПРОФЕСИОНАЛЕН домоуправител и касиер – от 1 лев на обитател, www.nadom.bg, 0988 366 427. 21-5

УЛУЦИ – обшивки, комини, 0887 526 876. 21-3

ПОКРИВИ – ниски цени, 0894 272 136. 21-3

ПОЧИСТВАМ изоставени ниви, 0877 780 601. 10-1

СТРОИТЕЛНИ дейности – груб строеж, вътрешни довършителни дейности, мазилки, замазки, зидарии, на разумни цени, 0879 408 361. 21-1

РЕМОНТ и направа на покриви, хидроизолация, саниране, дренаж и др., 0888 020 187. 16-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КЛАСИЧЕСКИ масаж и алое вера, 0878 800 266. 11-7

E

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-124

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 250-1

ТРУДОВА БОРСА

МЛАДО семейство, живеещо в Лондон, си търси детегледачка, жена от 40 до 60 г. Детето е на 4 г. Заплата 800 – 1000 лв., 0988 903 588. 21-16

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 21-15

ТЪРСЯ работници в цех за закуски, 0878 952 305. 16-14

ТЪРСИ работник в дърводелски цех, 0888 798 352. 21-13

ПОЧИСТВАЩА фирма набира жени за почистване на магазин в Мол В. Търново, 0884 326 164. 11-10

ТЪРСЯ сервитьорка, 0888 266 970. 21-10

ЛЮПИЛНЯ, с. Ресен, търси да назначи работници, 0894 300 694, 0888 691 614. 16-9

ТЪРСИ специалист монтажи (ВиК и ел.), извършва ремонтно-монтажни дейности в изпълняваните обекти, 0882 444 242. 16-9

СКЛАД за плодове и зеленчуци търси шофьори и общи работници, 0885 996 442. 11-8

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-8

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-7

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-7

ТЪРСИМ готвач/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-7

РЕСТОРАНТ в с. Равда набира готвачи, 0899 108 931. 21-6

НАЕМА жени за работа в птицеферма в с. Леденик и шофьор за дистрибуция, 0887 761 706, 0886 844 916. 6-5

РАБОТНИК в цех за прахово боядисване, 0887 904 109. 10-5

ТЪРСЯ пазач, 0888 397 852. 10-4

ЗАВЕДЕНИЕ търси готвач/ка, 0885 392 999. 11-4

КАСИЕР – супермаркет хр. стоки, 0878 601 767. 5-4

НАБИРАМ работници за чужбина – обезкостяване на пилета, осигурено и спане, 0897 573 466. 10-3

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „Газпром“ търси служители на бензиноколонки, 0882 444 908. 5-3

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „Петрол“ („Беляковско шосе“) търси касиерка, 0885 303 440. 5-3

ФИРМА „ЕСДИ 2016“ ЕООД търси служителка за работа в къща за гости в центъра на Велико Търново, 0888 266 970. 6-3

АВТОМИВКА търси работници и един общ работник с кат. В, осигурена безплатна квартира, 0887 715 541. 3-3

ТЪРСЯ майстор строител, заварчик и работник разглобяване автомобили, тел. за контакт 0887 812 045. 5-3

ФИРМА набира общи работници в строителството срещу ежеседмично заплащане, трудов договор, 0899 816 342. 10-2

ХОТЕЛ на морето търси рецепционист/ка, барман/ка, сервитьор/ка, готвач/ка, помощник/чка в кухня, мияч/ка, камериерки и работник поддръжка, 0895 764 172.

ТЪРСИМ куриери за В. Търново, Г. Оряховица, Павликени, 0899 970 323. 4-1

ТЪРСЯ детегледачка, 0883 462 306. 3-1

ЗАПОЗНАНСТВА

КОМПАНЬОН за дами, дискретност, 0885 081 128. 5-3

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0894 542 628. 21-21

УДОБНИ кредити с отстъпка, 0885 426 705. 21-15