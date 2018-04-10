Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХI кръг, 10.04.2018 г., 17:00 часа | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХI кръг, 10.04.2018 г., 17:00 часа

Публикувана на: 10.04.2018г. 194 прегледа

„Бдин-1923“- ФК „Севлиево“ Н. Малджански, Цолов, Найденов

„Спартак Плевен“ – „Ботев“ (Лук.) Ст. Тодоров, Ников, Денчев

„Първа атомна“- „Янтра“ (Габ.) М. Михайлов, Николов, Христов

„Янтра 1919“ (Габ.) – „Мизия- 2005“ В. Кознички, Дойнов, Капарашев

ОФК „Трявна“- „Вихър“ М. Въжарски, Атанасов, Апостолов

„Левски 2007“ – „Партизан“ Г. Гинчев, Матанов, Георгиев

ОФК „Павликени“ – „Кариана“ Н. Петров, Банчев, Михов

„Академик“- „Янтра“ (П. Тр.) Ст. Ставров, Корчева, Николов

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