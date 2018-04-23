Владислав Борисов е втори в национален литературен конкурс

Публикувана на: 23.04.2018г. 196 прегледа

ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИКЪТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ спечели второ място в националния литературен конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ”. Абитуриентът завършва специалност „Кетъринг“ и това е поредното отличие за него от поетични състезания.

Владислав е решил да продължи образованието си в Пловдив. В гимназията в старата столица той работи с Бистра Стефанова, учител по история.