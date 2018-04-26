Съдийски назначения: Северозападна Трета лига 23 кръг, 26.04.2018 г. 17:00ч.
Публикувана на: 26.04.2018г. 148 прегледа
„Янтра 1919“ – „Бдин 1923“ М. Павлов, Корчева, Георгиев
„Партизан“ – „Първа атомна“ Ст. Колев, Стефанов, Т. Колев
„Левски 2007“ – „Спартак-Плевен“ Ив. Тодоров, Михайлов, Вълов
„Мизия 2005“– ФК „Севлиево“ Н. Петров, Хинков, Иванов
„Академик“– ОФК „Павликени“ Ст. Тодоров, Ников, Папазов
„Ботев“ (Лук.) – „Янтра“ (Габр.) М. Блажев, Ив. Христов, Д. Христов
„Янтра“ (П. Тр.) – ОФК „Трявна“ Ст. Ставров, Арабаджиев, Капарашев
„Кариана“ – „Вихър“ М. Въжарски, Атанасов, Минков