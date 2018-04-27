Бързо производство срещу 19-годишен младеж от Велико Търново заради демонстративно шофиране на автомобил

Публикувана на: 27.04.2018г. 1122 прегледа

Бързо производство за хулиганство е започнато в РУ – В. Търново срещу 19-годишен младеж от областния град за демонстративно шофиране на автомобил. Вчера следобед пред учебно заведение в града С. Й. е управлявал демонстративно лек автомобил «БМВ» и леко е ударил, паркирани в близост два леки автомобила. Младежът е задържан с полицейска мярка за 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.