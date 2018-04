Ученици от СУ „Георги Измирлиев“ участваха в работна среща по програма Еразъм + във Франция

Публикувана на: 27.04.2018г. 76 прегледа

От 16 до 20 април екип на СУ „Георги Измирлиев”, Горна Оряховица участва в работна среща по проект „The innovative European fusion of „Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“. Домакин на срещата беше училище „Lyc?e Saint-Clair Blain” в град Дервал, Франция. Това беше петата поредна среща на партньорите от България, Белгия, Франция, Испания, Германия и Швеция.

Учители и ученици обсъждаха възможностите на всяко училище да пести енергия и да използва възобновеми източници на енергия. На семинарите по информационни технологии учениците обучаваха учителите и съучениците си за работа с Trello, Socrative, Thinglink и Hot Potatoes. Участниците в срещата видяха как на практика се реализира използването на въозобновяеми енергийни източници.

Боян Тодоров от XIа клас, Серкан Иляз от XIа клас, Севдалина Генова от ХІІа клас и Мария Радева от ІXб клас, с ръководители Йорданка Симеонова – учител по информационни техонологии и Полина Йорданова – учител по английски език, участваха в дейностите по време на наситената и интересна петдневна визита. Учениците участваха в дискусии и семинари на английски език, общуваха със своите връстници, усъвършенстваха комуникативните си умения и за пореден път осъзнаха необходимостта от изучаването на чужди езици, което е едно от предимствата на СУ „Георги Измирлиев“.

Учениците презентираха своите идеи как училището да стане „по-зелено“, обучиха присъстващите как да използват Socrative чрез предварително подготвени видеоуроци и упражнения.

Организирано бяха направени посещения на училищната ферма за животни и на изграждащата се в момента инсталация за производство на „зелена“ енергия. Тя ще използва отпадъци от намиращата се до нея ферма за крави и по този начин ще се затвори напълно цикъла на производство. Един от партньорите в този проект е училището домакин. Посещенията на ферма за производство на биогаз и инсталация за производство на електроенергия от солената вода обогатиха познанията на всички участници за възобновяемите енергийни източници.

На проведения конгрес на младежта „Как да направя училището си „по-зелено“ учениците дискутираха проблеми, свързани с различните видове възобновяеми енергийни източници, начините за рециклиране, пестене на енергия и изготвиха съвети и препоръки за разумно използване на енергията.

Заключителна среща по проекта ще се проведе през юни 2018 година в Испания когато ще бъдат обсъдени всички извършени дейности по проекта и ще бъде направен отчет на резултатите от съвместната работа на шестте училища.

Информация и снимки: СУ „Георги Измирлиев“