Международна киноложка изложба – FCE CACIB – за КУПА БЪЛГАРИЯ във Велико Търново

Публикувана на: 08.05.2018г. 215 прегледа

Международна киноложка изложба – FCE CACIB – за КУПА БЪЛГАРИЯ,на 26.05.2018год. /СЪБОТА/ в гр.Велико Търново – парк „СВЕТА ГОРА“.

Призовите награди са осигурени от частни дарители.

Таксата за участие, в размер на 40лв или евровата им равностойност за едно куче,

ще се приема от организаторите на мероприятието, на мястото на провеждане.

При записване на място, от 8:30часа,

таксата е 45лв или евровата им равностойност за едно куче.

В случай, че сте попълнили коректно формата за заявка ще получите съобщение

за успешно изпращане.

Това е гаранция, че Вашата заявка е приета и кучето Ви е записано за участие.

КОНКУРСИ в BEST IN SHOW:

1. НАЙ-ДОБРА ДВОЙКА / BEST PAIR – участват мъжко и женско куче

от една порода на един собственик, на възраст над 9месеца;

2. НАЙ-ДОБРА РАЗВЪДНА ГРУПА / BEST BREEDING GROUP – участват най-малко три кучета,

от една порода, произведени от един развъдник;

3. НАЙ-ДОБЪР ПРОИЗВОДИТЕЛ / BEST PRODUCER – представят се мъжко или женско куче

с неговото потомство, минимум от две майки /за мъжкото/ или двама бащи /за женското/.

Сред потомците трябва да има кучета от двата пола. Участват от 3 до 5 потомци.

4. КОНКУРСИ ЗА ХЕНДЛЕРИ:

4.1. ДЕТЕ С КУЧЕ / CHILD WITH A DOG – за деца от 7 до навършени 13 години.

4.2. МЛАД ВОДАЧ / BEST JUNIOR HANDLER – за младежи от 13 до 18 годишна възраст.

4.3. ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОДАЧ / PROFFESIONAL HANDLER – за професионални водачи над 18 годишна възраст.