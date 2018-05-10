Румънски и български камиони се удариха челно край Масларево

Публикувана на: 10.05.2018г. 1331 прегледа

Два товарни автомобила са се сблъскали миналата нощ между селата Масларево и Пейчиново. Пострадал е водачът на единия автомобил. Произшествието е станало около 00,20 ч. По първоначална информация при разминаване са се сблъскали движещият се в посока от Плавен към Русе товарен автомобил „Ивеко“ с румънска регистрация, управляван от 29-годишен румънски гражданин и насрещно движещ се товарен автомобил „Даф“, управляван от 39-годишен мъж от Плевен. В резултат на това е пострадал водачът на румънския автомобил, който е в болница без опасност за живота. Другият шофьор е напуснал местопроизшествието и впоследствие е установен от служители на ОДМВР – Плевен.