Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХVІ кръг, 10.05.2018 г., 18:00 часа
Публикувана на: 10.05.2018г. 117 прегледа
„Кариана“ – „Мизия- 2005“ Г. Гинчев, Папазов, Конов
„Първа Атомна“ – „Левски 2007“ Н. Петров, Велков, Колев
ОФК „Трявна“ – „Янтра 1919“ Ст. Колев, Капарашев, Димитрова
„Вихър“ – „Партизан“ М. Блажев, Мачев, Христов
ОФК „Павликени“ – „Спартак“ Н. Малджански, Цолов, Михайлов
„Янтра“ (Габр.) – „Янтра“ (П. Тр.) М. Въжарски, Йорданов, Николов
„Бдин 1912“ – „Ботев“ (Лук.) В. Живков, Маринов, Десиславов
ФК „Севлиево“ – „Академик“ М. Павлов, Хинков, Корчева