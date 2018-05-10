Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХVІ кръг, 10.05.2018 г., 18:00 часа | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХVІ кръг, 10.05.2018 г., 18:00 часа

Публикувана на: 10.05.2018г. 117 прегледа

„Кариана“ – „Мизия- 2005“ Г. Гинчев, Папазов, Конов

„Първа Атомна“ – „Левски 2007“ Н. Петров, Велков, Колев

ОФК „Трявна“ – „Янтра 1919“ Ст. Колев, Капарашев, Димитрова

„Вихър“ – „Партизан“ М. Блажев, Мачев, Христов

ОФК „Павликени“ – „Спартак“ Н. Малджански, Цолов, Михайлов

„Янтра“ (Габр.) – „Янтра“ (П. Тр.) М. Въжарски, Йорданов, Николов

„Бдин 1912“ – „Ботев“ (Лук.) В. Живков, Маринов, Десиславов

ФК „Севлиево“ – „Академик“ М. Павлов, Хинков, Корчева

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