Горна Оряховица се присъединяват към COCA-COLA THE VOICE HAPPY ENERGY TOUR

Публикувана на: 14.05.2018г. 285 прегледа

Първата дата на любимото музикално турне е на 23 май в Горна Оряховица

Два нови града се присъединяват за първи път към любимото лятно музикално турне Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour – Горна Оряховица и Банско. Стартът ще бъде даден именно в Горна Оряховица на 23 май на площад „Георги Измирлиев“. Криско, Михаела Маринова, Михаела Филева, СкандаУ, Тита, DARA, 4 Magic, DJ Doncho, Балет Nova, Pavell & Venci Venc’ се завръщат на най-голямата музикална сцена и готвят много изненади за публиката.

След Горна Оряховица следват: Пловдив – 07 юни, Велико Търново – 21 юни, Русе – 08 юли, Варна – 11 юли, Бургас – 14 юли, Банско е на 01 септември и финалът ще бъде традиционно в София на 15 септември.

Актуална информация за участниците, датите и локациите на концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 ще можете да откриете на Facebook страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour, както и на страницата на The Voice Radio and TV Bulgaria