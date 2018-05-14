27-годишен мъж от В. Търново е задържан в полицейското управление в областния град за хулиганство на пътя

Публикувана на: 14.05.2018г. 905 прегледа

Срещу него е започнато досъдебно производство. Вчера в 14,12 ч. е получен сигнал от 43-годишен столичанин, който е обяснил, че докато е пътувал с автомобила си в посока София е бил заплашен от водач на друг автомобил. От проведените действия по разследването е установено, че на пътя В. Търново – София, в района на разклона за с. Балван водач на лек автомобил «Форд Фокус» – на 27 години от В. Търново е шофирал демонстративно и е хвърлил бирена бутилка по лек автомобил «Мерцедес», управляван от тъжителя. След намесата на полицията А. М. е бил задържан с полицейска мярка за 24 часа. Срещу него е започнато досъдебно производство за хулиганство.