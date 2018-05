ОБЯВИ – 15 МАЙ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 15.05.2018г. 45 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ:

062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КЪЩА 196 кв. м с двор, с. Беляковец, ново строителство, акт 16, добра панорама, 0888 507 510. 42-29

ПРОДАВАМ помещение, 213 кв. м, на главната в гр. Лясковец, 0888 690 904. 21-10

600 КВ. М с нотариален акт в м. Козлуджа, 0888 673 018. 10-8

КЪЩА, с. Леденик, собственик, 0888 922 941. 11-8

ПРОДАВАМ магазин 40 кв. м на ул. „Мармарлийска“ 36, 45 000 лв., спешно, 0878 273 509. 18-8

ДВОРНО място 2 дка, с. Джулюница, център, 0361/8 78 08. 12-8

ДВУСТАЕН, изцяло южен, междинен етаж, саниран, 54 000 лв., 0886 656 062. 120-7

ДВОРНО място в регулация 1,8 дка, с. Ялово, 0888 146 321. 21-6

БЪРЗА продажба на вашия имот- „Адрес недвижими имоти“, Иво Игнатов – брокер, 0885 901 961. 11-5

ПАРЦЕЛИ 5, 8, 3, 1, 4 дка, над с. Леденик, на главния път, за строителство, 0888 765 172. 11-5

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи (и необработваеми), гори в Северна България, 0888 765 172. 11-5

ПРОДАВАМ 7 дка парцел в регулация, с. Шемшево, 0887 812 045. 10-4

ЗЕМЕДЕЛСКА земя, с. Вишовград, 0885 810 635. 3-3

ПРОДАВА къща с гараж, с. Ветринци, от собственик, 0888 239 094. 8-2

ЧИСТО нов, тристаен, кв. „Акация”, 0883 474 205. 120-10

ДВУСТАЕН, ново строителство, в център, 0883 474 205. 120-10

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища в строеж, 0883 474 205. 120-10

ДВУСТАЙНО, поддържано, обзаведено южно жилище, 0886 656 062. 120-10

СПАЛНЯ, хол, кухня, 54 000 лв., 0886 656 062. 120-10

ДВУСТАЕН, до парк „Колю Фичето”, ремонтиран, 0886 656 062. 120-10

НОВО, изключително качествено строителство, акт 16, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-10

ТРИСТАЕН, южен, до „ЛИДЛ“, ет. 5, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-10

ГАРСОНИЕРА, тухлена, южно изложение, „ЛИДЛ“, 53 000 лв., 0883 445 705. 120-10

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-10

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-10

ДВУСТАЕН, ново обзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-10

ПРОМИШЛЕНО помещение в кв. „Чолаковци“, 125 кв. м, 53 000 лв., 0887 648 269. 120-10

ОТРЕМОНТИРАНО жилище в близост до пазара с гараж, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-10

САМОСТОЯТЕЛЕН етаж от къща с двор, център, 72 000 Е, 0895 269 196. 120-10

ДВУСТАЕН, Нова болница, 33 000 Е, 0895 269 196. 120-10

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, обслужен, В. Търново, 0888 673 018. 10-8

ПРОДАВАМ Ситроен Ксара 1,6, 16 V, 2001 г., на части, цена за целия автомобил 950 лв., 0898 482 564. 5-5

ГОЛФ 2, бензин, 1,6 карбуратор, 600 лв., 0888 112 551. 10-4

ОПЕЛ Астра, 96 г., в движение, 0896 317 883. 3-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-51

В ЦАРСТВОТО на килими, пътеки, тапети, гр. В. Търново, ул. „Ниш“ N 5, тел.: 0884 098 386. 10-6

ЛИКВИДАЦИЯ! Разпродажба ламиниран паркет – В. Търново, ул. „Мария Габровска“ 2, тел. 0884 027 907. 10-6

ПРОДАВАМ стари турски керемиди, 0888 750 787. 4-4

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0878 640 006. 10-2

ХЛАДИЛНИК „Зил“, 0876 201 871. 3-2

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ

ПРОДАВАМ стилен диван, отлично състояние, 0879 512 066

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, 0879 651 504. 21-13

ПРОДАВАМ агнета, 061142815, 0988 811 141. 11-11

ДОЙНА крава, 4 овце с 3 агнета, 0889 483 147. 3-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-199

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-186

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-36

КУПУВАМ земя, 0894 232 425. 21-14

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВАМ автомобили – документ за бракуване, тел. за контакт 0887 812 045 100-44

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-51

КВАРТИРА, 0888 25 16 69. 50-7

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-11

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент в кв. „Бузлуджа“, след основен ремонт, 0885 501 231. 5-5

СПЕШНО! Търся необзаведен или полуобзаведен апартамент под наем, 0887 407 984. 4-3

КВАРТИРА за 2 ученици, 0888 433 881. 10-3

СЛЕД пазара – гарсониера, 0885 498 754. 3-2

БОКСОНИЕРА, 0877 410 782. 3-2

КВАРТИРА до пазара, 0885 476 624. 5-2

СТАЯ с баня, сутерен, за работници, 0885 986 414. 3-2

ДВУСТАЕН, „Акация“, 220 лв., 0882 591 520. 3-2

ДВУСТАЕН, „Зона В“, 270 лв., 0882 591 520. 3-2

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, самостоятелна, в кв. „Бузлуджа“, 0885 728 019. 7-2

ГАРСОНИЕРА, 250 лв., 0887 377 911. 11-2

ДАВАМ самостоятелна стая, по възможност за жена, 0887 589 512.

ДАВАМЕ гарсониера под наем след, 17,00 часа, 0885 814 290, 0893 286 059. 2-1

ОТДАВАМ луксозен апартамент в кв. „Колю Фичето“, 430 лв., 0899 097 566. 120-10

ОТДАВАМ търговски помещения, подходящи за всякакъв вид бизнес, 0899 097 566. 120-10

ОТЛИЧЕН двустаен апартамент в кв. „Картала“, 400 лв., 0899 097 566. 120-10

ОТДАВАМ тристаен апартамент в широк център, 0899 097 566. 120-10

СТУДИО, ново строителство в кв. „Картала“, 300 лв., 0879 644 595. 120-10

ЧИСТО нов апартамент, първи наематели, спалня, хол и кухня, до мола, ‎0879 644 595. 120-10

ДВУСТАЕН, нов, първи наематели, 420 лв., 0879 644 595. 120-10

СПАЛНЯ (хол), кухня, топцентър, обзаведен, 0886 656 062. 120-10

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 30 кв. м, до „Модерен театър“, 062/64 59 58. 12-8

ПОМЕЩЕНИЕ до Съдебната палата, удобно за офис, кантора, магазин, заведение и др., 0885 476 624. 5-2

ДВА магазина, топцентър, паркинг, под наем, 0886 656 062. 120-10

СКЛАД под наем, добър достъп, изгодно, 0886 656 062. 120-10

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-10

ОФИС с голяма тераса до стадиона, топоферта, 0886 656 062. 120-10

ПОД НАЕМ ДРУГИ

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-55

ДАВАМ гараж под наем в кв. „Колю Фичето“, до супермаркет „Стиви“, 0889 684 136. 6-3

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 0882 591 520. 3-2

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-119

САМОСВАЛ до 2,5 т и изхвърляне на стр. отпадъци, 0877 477 282. 42-24

ОБЕМЕН бус с хамали, 0988 711 170. 42-24

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-13

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-63

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-62

РЕМОНТ на авторадиатори, 0892 734 444. 7-5

ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-124

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-119

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-89

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-78

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-78

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-62

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-53

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-46

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-44

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-44

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-44

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-38

РЕМОНТ до ключ, качество, 0897 923 258. 50-38

КЪРТИ безпрахово, извозва, 0878 428 125. 30-24

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 26-22

КОСЕНЕ тревни площи, 0878 691 448. 21-21

БОЯДИСВА (стълбища), шпаклова, тапети, 062/62 50 92. 40-21

СТРОИТЕЛНИ ремонти, груб строеж, хидроизолации, покриви, тенекеджийство, ВиК, гаранция, 0876 059 009. 21-21

ДОМАШНИ дърводелски ремонти, 0885 262 558. 50-19

ХЛАДИЛЕН техник, качествен ремонт в сервиза или у дома, гаранция, 0899 184 879. 21-18

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, много изгодни цени, 0894 898 477. 21-17

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, 0876 116 216. 21-17

ВиК, ел., фаянс, ремонти, 0889 710 824. 21-16

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-16

ИЗРАБОТВАМ изделия от ковано желязо – парапети, врати, навеси и др., 0884 693 201. 21-16

ОТПУШВА канали, ремонтира бойлери, 0890 212 033. 26-14

ИЗЧИСТВАМ мази, тавани, извозвам, 0885 810 635. 50-13

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 150-12

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари мебели, вещи и боклуци от апартаменти, къщи, тавани, мазета, 0878 309 220. 21-12

КОСЕНЕ, чистене на дворове и др., 0887 875 947. 21-10

ИЗНАСЯНЕ на мебели с хамали със собствен транспорт, 0887 875 947. 11-6

ПОЧИСТВАНЕ на мази и др., 0887 875 947. 11-6

СЪБАРЯНЕ на сгради, 0887 875 947. 11-6

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 11-6

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, смяна на бойлери, водомери, 0884 747 692. 21-9

СТРОИТЕЛНА бригада извършва всякакъв вид ремонтни дейности, 0894 888 328. 20-8

ХЛАДИЛЕН техник – ремонт на хладилници и фризери на място, 0899 877 572. 10-7

ПОЧИСТВАНЕ на къщи и апартаменти, 0882 708 293. 21-7

МОНТАЖ на ламинат, 0895 848 901. 4-4

ПОЧИСТВАНЕ на жилищни входове и офиси, 0892 901 989. 4-4

КАМЕННА зидария, плочници, 0885 810 635. 11-3

ГОЛЯМА бригада за каменна зидария, 0897 957 525. 6-3

СТРОИТЕЛНА бригада извършва работа по покриви, гипсокартон, бояджийски, кофраж, зидария и др., 0884 823 545. 10-3

ПРОЕКТИРАНЕ, изработка, монтаж на мебели по поръчка, 0889 177 477. 6-3

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-5

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ТРАУРНА агенция „Европа“ денонощно извършва всичко за погребения, кремации, паметници, камера и транспорт в страната и чужбина на достъпни цени, 0899 303 030, 0885 251 792. 63-5

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-148

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 250-26

ТРУДОВА БОРСА

ТЪРСЯ сервитьорка, 0888 266 970. 21-21

ТЪРСЯ готвач, добро заплащане, 0988 333 550. 21-21

„НИКОЛ маркет“ търси да назначи продавач-консултант, 8-часов работен ден, 5 дни работна седмица, 0893 540 580. 100-21

„АЛЕКС ОК“ търси шофьори, 0897 011 615. 200-18

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0899 199 559. 200-18

ФИРМА търси помощник-готвач, по възможност пенсионер, 0887 247 895. 21-17

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0879 257 373. 42-17

ФИРМА търси да назначи монтьори, 0887 818 462. 21-15

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява, че има свободни работни места за следните длъжности: монтьор топлофикационни съоръжения; монтьор електрооборудване, електрозаварчик. Документи се приемат на място. Телефони за връзка 062/603173, 0899 195 109, 0899 195 039. 21-14

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси стругари както за България, така и за Германия, шивачи, оператор машини, фрезисти, 0618/62 100/04. 11-11

ТЪРСЯ работа за 8 европалетен бус с брезент – до 2 тона, 0896 8098 439. 11-11

ФИРМА търси офис сътрудник, стартова заплата 650 лв., тел. 0884 379 204. 11-10

СЛОВЕНСКА фирма набира заварчици и елтехници, 10 евро на час. Безплатна квартира и транспорт, 0878 195 282. 10-10

ФИРМА търси да назначи автокранист, 0897 883 500. 10-10

ШОФЬОР кат. С+E, България – Турция, 0877 701 392. 21-9

ТЪРСИМ готвачка и заготовчик за топла точка, 0878 606 144. 12-9

СКЛАД за дрехи втора употреба търси жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 14-9

ТЪРСИМ общ работник на постоянен трудов договор, 0896 754 334. 11-8

ФИРМА търси да назначи шофьор товарен автомобил, 0886 608 938. 11-7

БОРСА „Фрутас“ търси складов работник с шофьорска книжка, 0879 347 000. 11-7

ТЪРСЯ работа като детегледачка, обичам децата, 0879 055 499. 11-7

ТЪРСИ готвачи и помощник-готвачи за сезона в с. Равда, 0899 108 931. 24-6

СЕМЕЕН хотел в с. Арбанаси търси жена до 40-годишна възраст за камериерка – желателно е да е работила като такава, 0887 470 602. 12-6

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка, 0896 641 609, 0896 641 608. 8-6

ТЪРСЯ майстори на гипсокартон, 0898 930 828. 8-5

„АЛЕКС ОК“ търси служител бензиностанция – охрана нощна смяна, 0895 506 463. 120-4

„ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА“ ООД търси да назначи общ работник за завода си в с. Присово. Фирмата осигурява безплатен транспорт от Велико Търново. За контакт: 0887 824 640 (от 8,30 до 17,00 часа). 11-4

ПТИЦЕФЕРМА – с. Леденик, наема жени за работа, 0887 761 706. 6-4

SHOP ASSISTANT required in Veliko Tarnovo. Please send CV to ANCA, e-mail: tutoranca@yahoo.com, 0876 792 419. 5-4

ПАВИЛИОН за бързо хранене „Го грил“ – център, набира персонал, 0885 063 279, 0888 948 859, ул. „Христо Ботев“ 16. 7-4

СНЕКБАР „Колата“ набира сервитьори, 0886 505 292. 11-4

АВТОМОРГА търси монтьор разглобяване автомобили и строител, 0887 812 045. 5-4

ЦЕХ заготовки набира персонал, 0895 464 917. 21-4

ТЪРСИМ семейство, мотивирано, образовано, с желание да живее на село – договаряне евентуално унаследяване, 0888 457 284. 11-5

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява, че има свободно работно място за длъжността: електрозаварчик. Документи се приемат на място. Телефони за връзка: 062/603173, 0899 195 109, 0899 195 039. 100-3

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява, че има свободни работни места за следните длъжности: монтьор топлофикационни съоръжения и монтьор електрооборудване. Документи се приемат на място. Телефони за връзка 062/603173, 0899 195 109, 0899 195 039. 100-3

ФИРМА търси да назначи работници строителство и строителен техник с опит за обект във В. Търново, 062/65 20 43. 3-3

ТЪРСИМ работници за пакетиране на зеленчуци и плодове в Белгия, 0896 744 542. 10-3

ФИРМА търси работници обслужване бензиностанция, 062/64 29 70. 10-3

САЛОН за красота в гр. Велико Търново търси фризьор/ка, за повече информация: 0893 516 705. 5-2

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-2

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-2

ФИРМА търси да назначи шофьор с категория С, 0897 883 500. 10-2

НАБИРАМ персонал за летния сезон в гр. Ахтопол за заведение за бързо хранене: помощник-кухня – 800-1200 лв.; хигиенисти – 600-700 лв.; продавачи – 600-850 лв. Осигурена храна, нощувка и договор, 0897 787 530. 12-2

ТРАКТОРИСТ – комбайнер, 0889 529 777. 8-2

ЗАВАРЧИК, 0889 529 777. 8-2

МЕХАНИК – поддръжка на трактори и комбайни, 0889 529 777. 8-2

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 21-2

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор готвач българска национална кухня. Работно време от 7,00 до 14,00 ч, 0878 504 062. 6-2

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор помощник-готвач, работно време от 8,00 до 15,00 ч., 0878 504 062. 6-2

ФИРМА търси да назначи хигиенист в кухня майка, 0878 504 062. 6-2

ТЪРСИМ да назначим продавач-консултант, 0877 516 240. 5-2

„ДСК Транс Секюрити“ ЕАД – София, обявява свободни места за охранител в инкасов екип в град Велико Търново. Кандидатите трябва да имат завършен курс за безопасно боравене с оръжие, телефон: 062/664 119. 6-2

ЗАВЕДЕНИЕ между „Зона В“ и „Пишмана“ търси готвачи/ки с опит, само за 2-ра смяна, и сервитьори/ки, 0888 262 060. 11-1

РАЗНИ

ЗАЛОЖНА къща „Кеш Директ“ – ниски лихви, 0879 475 501. 21-12

ИЗГОДНИ кредити, обединяване на вноски, бързо и лесно, 0896 956 113. 11-9

КРЕДИТ с ниска лихва, 0885 426 705. 16-4

ПАРИ назаем, 0888 308 780. 21-3