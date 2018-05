Михаела Филева с подарък грамофон за рождения си ден

Публикувана на: 16.05.2018г. 304 прегледа

Изпълнителите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 отпразнуваха старта на любимото лятно музикално турне

Изпълнителите на любимото музикално турне Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се събраха на ексклузивно парти миналата вечер, с което подгряха официалния старт на 23 май в гр. Горна Оряховица.

На партито дойдоха и група Equinox с Жана Бергендорф, които преди дни представиха достойно България на финала на Евровизия. DARA пристигна с приятеля си – писателя Константин Трендафилов, както и с мениджъра на Вирджиния Рекърдс – Саня Армутлиева. Дебютантите в турнето – момичетата от 4Мagic се видяха със своите колеги от турнето и обмениха ценен опит. СкандаУ също отпразнуваха успеха на новата песен на Тото – “Чужди усмивки“, която вече трети пореден ден е номер едно в

класациите.

Първият концерт от турнето, което ще обиколи рекордните 8 български града, е на 23 май в гр. Горна Оряховица.

