ОБЯВИ – 16 МАЙ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КЪЩА 196 кв. м с двор, с. Беляковец, ново строителство, акт 16, добра панорама, 0888 507 510. 42-30

ПРОДАВАМ помещение, 213 кв. м, на главната в гр. Лясковец, 0888 690 904. 21-11

600 КВ. М с нотариален акт в м. Козлуджа, 0888 673 018. 10-9

КЪЩА, с. Леденик, собственик, 0888 922 941. 11-9

ПРОДАВАМ магазин 40 кв. м на ул. „Мармарлийска“ 36, 45 000 лв., спешно, 0878 273 509. 18-9

ДВОРНО място 2 дка, с. Джулюница, център, 0361/8 78 08. 12-9

ДВУСТАЕН, изцяло южен, междинен етаж, саниран, 54 000 лв., 0886 656 062. 120-8

ДВОРНО място в регулация 1,8 дка, с. Ялово, 0888 146 321. 21-7

БЪРЗА продажба на вашия имот- „Адрес недвижими имоти“, Иво Игнатов – брокер, 0885 901 961. 11-6

ПАРЦЕЛИ 5, 8, 3, 1, 4 дка, над с. Леденик, на главния път, за строителство, 0888 765 172. 11-6

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи (и необработваеми), гори в Северна България, 0888 765 172. 11-6

ПРОДАВАМ 7 дка парцел в регулация, с. Шемшево, 0887 812 045. 10-5

ПРОДАВА къща с гараж, с. Ветринци, от собственик, 0888 239 094. 8-3

ДВОРНО място с пристройка в с. Балван, 0899 124 929.

ДВУСТАЕН, панел, Нова болница, 0899 124 929.

ТРИСТАЕН монолит, център, широк център, 0899 124 929.

ГАРСОНИЕРИ, ново строителство, център, 0899 124 929.

ПРОДАВАМ земеделска земя 7 дка по параграф 4 с право на строеж в землището на Къпиновски манастир, вилна зона, 0884 527 512.

ЕДНОСТАЕН апартамент в кв. „Бузлуджа“, 0888 462 613.

ТРИСТАЕН, жк „Картала“,44 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЧИСТО нов, тристаен, кв. „Акация”, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, в център, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища в строеж, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНО, поддържано, обзаведено южно жилище, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня – 54 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Колю Фичето”, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

НОВО, изключително качествено строителство, акт 16, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до „ЛИДЛ“, ет. 5, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, тухлена, южно изложение, „ЛИДЛ“, 53 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Бузлуджа”, 51 000 лева, 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава“, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение в кв. „Чолаковци“, 125 кв. м, 53 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНО жилище в близост до пазара, с гараж, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛЕН етаж от къща с двор, център,. 72 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, Нова болница, 33 000 Е, 0895 269 196. 120-1

АПАРТАМЕНТ, тристаен, център, до Стара болница, 0888 856 780. 11-1

ТРИСТАЕН апартамент, идеален център, топлокация, 0888 856 780. 11-1

ДВУСТАЕН апартамент, обзаведен, топцентър, 0888 856 780. 11-1

ПРОСТОРЕН апартамент в кв. „Бузлуджа“, готов за живеене, 0888 856 780. 11-1

ЛУКСОЗЕН апартамент над спортна зала, 0888 856 780. 11-1

ТРИСТАЕН апартамент, напълно обзаведен, в к-с „Слънчев дом“, 0888 856 780. 11-1

ДВУСТАЕН апартамент в района на ВиК, 0888 856 780. 11-1

КЪЩА, готова за живеене, на 3 км от гр. Трявна, с. Бижовци, 0888 856 780. 11-1

ГОЛЯМА къща в центъра на с. Яковци, 0888 856 780. 11-1

КЪЩА в с. Ресен, 1,5дка двор, с кладенец, 0888 856 780. 11-1

КЪЩА в гр. Дебелец, 500 кв. м, двор, 0888 856 780. 11-1

УПИ – с. Бадевци, 2дка двор, 0888 856 780. 11-1

АТРАКТИВЕН парцел в кв. „Чолаковци“, в регулация, 0888 856 780. 11-1

УПИ с. Паскалевец, 2000 кв. м двор, 0888 856 780. 11-1

ДВОРНО място в с. Плаково, в регулация, 1000 кв. м, 0888 856 780. 11-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, до крепостта Царевец, 0888 856 780. 11-1

АПАРТАМЕНТ в гр. Горна Оряховица, суперцентър, 0888 856 780. 11-1

КЪЩА близнак в с. Шереметя, акт 14, на три етажа, 0888 856 780. 11-1

КЪЩА, Лясковец, 0889 145 858. 11-1

ГАРСОНИЕРА, 24 500 евро, 0887 377 911. 11-1

ЕТАЖ от къща с двор, ид. център, 68 000 евро, 0887 377 911. 11-1

ПРОДАВАМ двуетажна къща в гр. Лясковец, дворно място 1500 кв. м, стопански постройки, кладенец, 50 000 лв., 0887 772 116. 5-1

ЕТАЖ от къща с двор, Дебелец, 0889 109 481. 10-1

ВИЛА в с. Самоводене, 0895 109 434. 3-1

АПАРТАМЕНТ, център, 0876 821 888. 11-1

АПАРТАМЕНТ с гараж, 0876 821 888. 11-1

ЮЖНА гарсониера, 0876 821 888. 11-1

ЕТАЖ, център, 0889 379 494. 10-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, обслужен, В. Търново, 0888 673 018. 10-9

ГОЛФ 2, бензин, 1,6 карбуратор, 600 лв., 0888 112 551. 10-5

ПРОДАВАМ Опел Кадет с газова уредба, 0897 204 104.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

СКЛАД Дълга лъка – дърва за огрев, нарязани и нацепени, безплатен транспорт, 0887 474 998. 250-52

В ЦАРСТВОТО на килими, пътеки, тапети, гр. В. Търново, ул. „Ниш“ N 5, тел.: 0884 098 386. 10-7

ЛИКВИДАЦИЯ! Разпродажба ламиниран паркет – В. Търново, ул. „Мария Габровска“ 2, тел. 0884 027 907. 10-7

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0878 640 006. 10-3

ХЛАДИЛНИК „Зил“, 0876 201 871. 3-3

ПЛВК „ГРОЗД“ – с. Караисен, продава материал (каленка), само в избата, над 300 л – 10% бонус, 0888 520 053, 061322459.

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-1

ПРОДАВАМ павета, цена 0,10 лв. за бройка, 0887 772 116. 3-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, 0879 651 504. 21-14

ДОЙНА крава, 4 овце с 3 агнета, 0889 483 147. 3-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-200

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-187

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-37

КУПУВАМ земя, 0894 232 425. 21-15

КУПУВАМ апартамент, 100 000 лв., 0876 821 888. 11-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВАМ автомобили – документ за бракуване, тел. за контакт 0887 812 045 100-45

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

ИЗКУПУВАМ книги, 0885 498 754.

КУПУВАМ строително скеле, 0894 898 477. 6-1

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 9-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ – център, двойна стая, 30 лв., 24 лв., 0888 374 554. 250-52

КВАРТИРА, 0888 25 16 69. 50-8

СПЕШНО! Търся необзаведен или полуобзаведен апартамент под наем, 0887 407 984. 4-4

КВАРТИРА за 2 ученици, 0888 433 881. 10-4

СЛЕД пазара – гарсониера, 0885 498 754. 3-3

БОКСОНИЕРА, 0877 410 782. 3-3

КВАРТИРА до пазара, 0885 476 624. 5-3

СТАЯ с баня, сутерен, за работници, 0885 986 414. 3-3

ДВУСТАЕН, „Акация“, 220 лв., 0882 591 520. 3-3

ДВУСТАЕН, „Зона В“, 270 лв., 0882 591 520. 3-3

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, самостоятелна, в кв. „Бузлуджа“, 0885 728 019. 7-3

ГАРСОНИЕРА, 250 лв., 0887 377 911. 11-3

ДАВАМЕ гарсониера под наем след, 17,00 часа, 0885 814 290, 0893 286 059. 2-2

ТРИСТАЕН обзаведен, „Бузлуджа“, без посредник, 0885 055 403.

ЕДНОСТАЕН обзаведен, център, без посредник, 0885 055 403.

ДАВАМ квартира – център, за студенти, 0878 214 100.

ДАВАМ таванска стая в старата част на града, 120 лв., 0878 214 100.

САМОСТОЯТЕЛНИ квартири, център, 0899 124 929.

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера срещу ВиК, 0896 748 726.

ОТДАВАМ луксозен апартамент в кв. „Колю Фичето“, 430 лв., 0899 097 566. 120-1

ОТЛИЧЕН двустаен апартамент в кв. „Картала“, 400 лв., 0899 097 566. 120-1

ОТДАВАМ тристаен апартамент в широк център, 0899 097 566. 120-1

БОКСОНИЕРА, ново обзавеждане, кв. „Акация“, 0883 474 205. 120-1

ОТДАВАМ двустаен, ново строителство, първи наематели, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 350 лв., 0883 474 205. 120-1

ОТДАВАМ гарсониера в кв. „Акация“, 210 лв., 0883 474 205. 120-1

СПАЛНЯ (хол), кухня, топцентър, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ, идеален център, с четири помещения, подходящ за офис, 0888 856 780. 11-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера на „Картала“, 200 лв., 0888 94 62 79. 5-1

ДАВАМ под наем квартира, 0878 846 490. 21-1

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-1

АПАРТАМЕНТ под наем срещу хотел „Болярски“, 300 лв., 0888 787 746. 16-1

ТЪРСЯ квартира, 300 лв., 0876 821 888. 11-1

НАЕМ, 350 лв., 0876 821 888 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОТДАВАМ търговски помещения, подходящи за всякакъв вид бизнес, 0899 097 566. 120-1

МАГАЗИН 30 кв. м, до „Модерен театър“, 062/64 59 58. 12-9

ПОМЕЩЕНИЕ до Съдебната палата, удобно за офис, кантора, магазин, заведение и др., 0885 476 624. 5-3

ДВА магазина, топ център, паркинг, под наем, 0886 656 062. 120-1

СКЛАД под наем, добър достъп, изгодно, 0886 656 062. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с голяма тераса до стадиона, топоферта, 0886 656 062. 120-1

МАГАЗИН, широк център, 200 кв. м, с два склада и санитарен възел, 0888 856 780. 11-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-56

ДАВАМ гараж под наем в кв. „Колю Фичето“, до супермаркет „Стиви“, 0889 684 136. 6-4

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 0882 591 520. 3-3

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-120

САМОСВАЛ до 2,5 т и изхвърляне на стр. отпадъци, 0877 477 282. 42-25

ОБЕМЕН бус с хамали, 0988 711 170. 42-25

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-14

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-64

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-63

РЕМОНТ на авторадиатори, 0892 734 444. 7-6

УСЛУГИ ЗА ДОМА

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-125

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-120

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-90

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-79

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-79

ОТПУШВАНЕ на канали и източване на септични ями, тоалетни и др. денонощно, 0887 638 549. 300-63

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-54

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-47

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-45

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 300-45

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 267-45

PVC и AL дограма, външни и вътрешни щори, входни и интериорни врати, 0886 635 357, 062 522 488. 126-39

РЕМОНТ до ключ, качество, 0897 923 258. 50-39

КЪРТИ безпрахово, извозва, 0878 428 125. 30-25

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 26-23

БОЯДИСВА (стълбища), шпаклова, тапети, 062/62 50 92. 40-22

ДОМАШНИ дърводелски ремонти, 0885 262 558. 50-20

ХЛАДИЛЕН техник, качествен ремонт в сервиза или у дома, гаранция, 0899 184 879. 21-19

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, много изгодни цени, 0894 898 477. 21-18

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, 0876 116 216. 21-18

ВиК, ел., фаянс, ремонти, 0889 710 824. 21-17

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-17

ИЗРАБОТВАМ изделия от ковано желязо – парапети, врати, навеси и др., 0884 693 201. 21-17

ОТПУШВА канали, ремонтира бойлери, 0890 212 033. 26-15

ИЗЧИСТВАМ мази, тавани, извозвам, 0885 810 635. 50-14

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 150-13

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари мебели, вещи и боклуци от апартаменти, къщи, тавани, мазета, 0878 309 220. 21-13

КОСЕНЕ, чистене на дворове и др., 0887 875 947. 21-11

ИЗНАСЯНЕ на мебели с хамали със собствен транспорт, 0887 875 947. 11-7

ПОЧИСТВАНЕ на мази и др., 0887 875 947. 11-7

СЪБАРЯНЕ на сгради, 0887 875 947. 11-7

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 11-7

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, смяна на бойлери, водомери, 0884 747 692. 21-10

СТРОИТЕЛНА бригада извършва всякакъв вид ремонтни дейности, 0894 888 328. 20-9

ХЛАДИЛЕН техник – ремонт на хладилници и фризери на място, 0899 877 572. 10-8

ПОЧИСТВАНЕ на къщи и апартаменти, 0882 708 293. 21-8

КАМЕННА зидария, плочници, 0885 810 635. 11-4

ГОЛЯМА бригада за каменна зидария, 0897 957 525. 6-4

СТРОИТЕЛНА бригада извършва работа по покриви, гипсокартон, бояджийски, кофраж, зидария и др., 0884 823 545. 10-4

ПРОЕКТИРАНЕ, изработка, монтаж на мебели по поръчка, 0889 177 477. 6-4

РЕМОНТ на всякакви покриви, улуци и с плочи, 0878 868 831, 0896 859 701.

КОСЕНЕ на трева, храсти, гъсталак, поддръжка на градини, дворове, къщи, почистване и извозване, 0988 839 054.

ВЪТРЕШНИ ремонти, гипсокартон, шпакловка, ламинат и др., 0899 131 302. 21-1

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, много изгодно, 0898 538 938. 21-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ТРАУРНА агенция „Европа“ денонощно извършва всичко за погребения, кремации, паметници, камера и транспорт в страната и чужбина на достъпни цени, 0899 303 030, 0885 251 792. 63-6

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-149

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 250-27

КАНАРСКИ острови – Тенерифе, 2+2 – 900 лв., 7 нощувки, 0878 447 679.

ТРУДОВА БОРСА

„НИКОЛ маркет“ търси да назначи продавач-консултант, 8-часов работен ден, 5 дни работна седмица, 0893 540 580. 100-22

„АЛЕКС ОК“ търси шофьори, 0897 011 615. 200-19

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0899 199 559. 200-19

ФИРМА търси помощник-готвач, по възможност пенсионер, 0887 247 895. 21-18

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0879 257 373. 42-18

ФИРМА търси да назначи монтьори, 0887 818 462. 21-16

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява, че има свободни работни места за следните длъжности: монтьор топлофикационни съоръжения; монтьор електрооборудване, електрозаварчик. Документи се приемат на място. Телефони за връзка 062/603173, 0899 195 109, 0899 195 039. 21-15

ФИРМА търси офис сътрудник, стартова заплата 650 лв., тел. 0884 379 204. 11-11

ШОФЬОР кат. С+E, България – Турция, 0877 701 392. 21-10

ТЪРСИМ готвачка и заготовчик за топла точка, 0878 606 144. 12-10

СКЛАД за дрехи втора употреба търси жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 14-10

ТЪРСИМ общ работник на постоянен трудов договор, 0896 754 334. 11-9

ФИРМА търси да назначи шофьор товарен автомобил, 0886 608 938. 11-8

БОРСА „Фрутас“ търси складов работник с шофьорска книжка, 0879 347 000. 11-8

ТЪРСЯ работа като детегледачка, обичам децата, 0879 055 499. 11-8

ТЪРСИ готвачи и помощник-готвачи за сезона в с. Равда, 0899 108 931. 24-7

СЕМЕЕН хотел в с. Арбанаси търси жена до 40-годишна възраст за камериерка – желателно е да е работила като такава, 0887 470 602. 12-7

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка, 0896 641 609, 0896 641 608. 8-7

ТЪРСЯ майстори на гипсокартон, 0898 930 828. 8-6

„АЛЕКС ОК“ търси служител бензиностанция – охрана нощна смяна, 0895 506 463. 120-5

„ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА“ ООД търси да назначи общ работник за завода си в с. Присово. Фирмата осигурява безплатен транспорт от Велико Търново. За контакт: 0887 824 640 (от 8,30 до 17,00 часа). 11-5

ПТИЦЕФЕРМА – с. Леденик, наема жени за работа, 0887 761 706. 6-5

SHOP ASSISTANT required in Veliko Tarnovo. Please send CV to ANCA, e-mail: tutoranca@yahoo.com, 0876 792 419. 5-5

ПАВИЛИОН за бързо хранене „Го грил“ – център, набира персонал, 0885 063 279, 0888 948 859, ул. „Христо Ботев“ 16. 7-5

СНЕКБАР „Колата“ набира сервитьори, 0886 505 292. 11-5

АВТОМОРГА търси монтьор разглобяване автомобили и строител, 0887 812 045. 5-5

ЦЕХ заготовки набира персонал, 0895 464 917. 21-5

ТЪРСИМ семейство, мотивирано, образовано, с желание да живее на село – договаряне евентуално унаследяване, 0888 457 284. 11-6

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява, че има свободно работно място за длъжността: електрозаварчик. Документи се приемат на място. Телефони за връзка: 062/603173, 0899 195 109, 0899 195 039. 100-4

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява, че има свободни работни места за следните длъжности: монтьор топлофикационни съоръжения и монтьор електрооборудване. Документи се приемат на място. Телефони за връзка 062/603173, 0899 195 109, 0899 195 039. 100-4

ТЪРСИМ работници за пакетиране на зеленчуци и плодове в Белгия, 0896 744 542. 10-4

ФИРМА търси работници обслужване бензиностанция, 062/64 29 70. 10-4

САЛОН за красота в гр. Велико Търново търси фризьор/ка, за повече информация: 0893 516 705. 5-3

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-3

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-3

ФИРМА търси да назначи шофьор с категория С, 0897 883 500. 10-3

НАБИРАМ персонал за летния сезон в гр. Ахтопол за заведение за бързо хранене: помощник-кухня – 800-1200 лв.; хигиенисти – 600-700 лв.; продавачи – 600-850 лв. Осигурена храна, нощувка и договор, 0897 787 530. 12-3

ТРАКТОРИСТ – комбайнер, 0889 529 777. 8-3

ЗАВАРЧИК, 0889 529 777. 8-3

МЕХАНИК – поддръжка на трактори и комбайни, 0889 529 777. 8-3

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 21-3

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор готвач българска национална кухня. Работно време от 7,00 до 14,00 ч, 0878 504 062. 6-3

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор помощник-готвач, работно време от 8,00 до 15,00 ч., 0878 504 062. 6-3

ФИРМА търси да назначи хигиенист в кухня майка, 0878 504 062. 6-3

ТЪРСИМ да назначим продавач-консултант, 0877 516 240. 5-3

„ДСК Транс Секюрити“ ЕАД – София, обявява свободни места за охранител в инкасов екип в град Велико Търново. Кандидатите трябва да имат завършен курс за безопасно боравене с оръжие, телефон: 062/664 119. 6-3

ЗАВЕДЕНИЕ между „Зона В“ и „Пишмана“ търси готвачи/ки с опит, само за 2-ра смяна, и сервитьори/ки, 0888 262 060. 11-2

ЗИС ООД набира работници на постоянен трудов договор за работа с елизграждане и ВиК с добро трудово възнаграждение. Кандидати до 50 г. с В категория, 0899 669 390.

ФИРМА търси елмонтьори за жилищни и промишлени инсталации, 0898 449 141.

ФИРМА търси отговорник за склад елматериали с добра компютърна грамотност, 0888 338 950.

ТЪРСИМ оператор на автоматични стругове (стругар), редовна смяна, 0888 993 588.

АВТОКЪЩА търси момче за работа до 35 г., 0878 214 100.

ФИРМА търси работници за миене на витрини и фасади, шофьорска книжка, 650 лв. чисто стартова заплата, работи се от понеделник до петък, тел. 0888 686 555.

ХОТЕЛ на морето търси рецепционист/ка, барман/ка, сервитьор/ка, готвач/ка, помощник/чка в кухня, мияч/ка, камериерки и работник поддръжка, спасител, 0895 763 172.

КАФЕ „Елена“ търси чистачка за събота и неделя, 0888 863 988.

ТЪРСИМ майстори на гипсокартон, добро заплащане, 0898 930 828 7-1

ТЪРСЯ чистачка за жилищен блок, 0876 239 330. 3-1

РАЗНИ

ЗАЛОЖНА къща „Кеш Директ“ – ниски лихви, 0879 475 501. 21-13

ИЗГОДНИ кредити, обединяване на вноски, бързо и лесно, 0896 956 113. 11-10

КРЕДИТ с ниска лихва, 0885 426 705. 16-5

ПАРИ назаем, 0888 308 780. 21-4