Руснак преби 55-годишен мъж от Полски Тръмбеш

Публикувана на: 16.05.2018г. 956 прегледа

Бързо производство за хулиганство е започнато в полицейското управление в П. Тръмбеш срещу руски гражданин, живущ в с. Полски Сеновец. Вчера в полицейското управление е получен сигнал за това, че в П. Тръмбеш неизвестен е нанесъл безпричинно побой на 55-годишен мъж от Русе. След намесата на полицията е установено, че съпричастен към деянието е Е. С. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато бързо производство.