Абитуриенти Випуск 2018
Публикувана на: 17.05.2018г. 10653 прегледа
Най-красивите, забавни и интересни снимки от абитуриентския бал на Вашия клас очакваме да ни изпратите на e-mail: borbavt@vali.bg или като съобщение на нашата Facebook страница: https://www.facebook.com/borbavt/
ПМГ „Васил Друмев“ гр. Велико Търново
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“
Средно училище „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица
ПГЕЕ „М. В „ЛОМОНОСОВ“ УС гр. Горна Оряховица
Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново
СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново
ПГ по МСС „Никола Златарски“, гр. Златарица
СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново
ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново
СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖП ТРАНСПОРТ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица
СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов
ЧПГ „АК-Аркус“ гр. Велико Търново
СУ „Иван Н. Момчилов“ гр. Елена