Училище „Св. Патриарх Евтимий“ обявява конкурс за химн

Публикувана на: 21.05.2018г. 119 прегледа

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕТО НА ТЕКСТ ЗА ХИМН НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – Велико Търново, ОБЯВИ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО. Настоящи и бивши учители и ученици, както и всички търновци, които обичат поезията, могат да се включат в литературното състезание. Победителят ще получи парична премия в размер на 100 лв., както и правото да бъде автор на най-празничната песен на училището. Текстовете трябва да бъдат изпратени на адрес: part.evt_vt@abv.bg най-късно до 30 юни 2018 г.

Следващата година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще чества своя 50-годишен юбилей, който е и поводът за обявяването на конкурса.