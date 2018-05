Котки, търсещи осиновители, позират с шапки, вдъхновени от кралската сватба

Публикувана на: 23.05.2018г. 28 прегледа

Служители на американска организация, която полага грижи за животни, са включили част от подопечните си котки в необичайна фотосесия, издокарвайки ги с шапки, вдъхновени от скорошната сватба на принц Хари и Меган Маркъл, пише в. „Индипендънт“.

Идеята на организацията „Бест френдс енимъл“ със седалище в Юта, САЩ, е чрез забавните снимки по-лесно да се намерят осиновители за писаните.

Косматите модели, участвали във фотосесията с „кралски шапки“, са Къстърд, Ексбокс, Токио, Барни, Тайгър, Кидъл и Йети.

Звездата на котешкото шоу се явява Къстърд. На една от снимките писаната демонстрира шапчица в цвят лайм с лилаво цвете, вдъхновена от избрания от кралица Елизабет Втора аксесоар за сватбата на внука й принц Хари и Меган Маркъл. Друга снимка е запечатала изражение на Къстърд, издокарана в различна шапка, което силно наподобява това на бившата изгора на принц, Челси Дейви. Красноречивата физиономия на Дейви, запечатана по време на църковната церемония, бързо се превърна в „гореща тема“ в социалните медии.

Котката Токио е „заложила“ на шапка в кафеникави тонове, съвършено съчетана с цвета на козината й.

Барни „играе“ един от именитите гости на кралската сватба – сър Елтън Джон. Питомецът позира с шапка, гарнирана с перо от паун – препратка към хита на Джон „I Don’t Wanna Go on with You Like That“ от 80-те години на миналия век.

За да спази традицията на сватба да се носи нещо синьо, писаната Тайгър е „избрала“ шапка във въпросния цвят.

Шикозните цветя, с които е украсена шапката на Кидъл, напомнят за стила на херцогинята на Кембридж Катрин.

Изправен пред избора между две пищни капели, Йети в крайна сметка се „спира“ на трета – сива филцова шапка с розова панделка.

Източник: БТА