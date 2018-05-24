Абитуриенти Випуск 2018

Публикувана на: 24.05.2018г. 14114 прегледа

На 24 май по червения килим ще преминат дванадесетокласниците от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, СУ „Емилиян Станев”, ПГ по моден дизайн, СПГ по икономика, ПГСАГ „Ангел Попов”, СУ „Г. С. Раковски“, ПГЕ „А. С. Попов“ от 18,00 ч.

На 25 май са дефилетата на абитуриентите от ПМГ „Васил Друмев”, СУ „Вела Благоева”, СУ „Владимир Комаров“, Американски колеж „Аркус”, ПГТ „Д-р Васил Берон” и Спортно училище – Велико Търново от 18,00 ч.

Най-красивите, забавни и интересни снимки от абитуриентския бал на Вашия клас очакваме да ни изпратите на e-mail: borbavt@vali.bg или като съобщение на нашата Facebook страница: https://www.facebook.com/borbavt/

24 май – Велико Търново

Снимки: Ростислав Грънчаров

ПМГ „Васил Друмев“ гр. Велико Търново

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“

Средно училище „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

ПГЕЕ „М. В „ЛОМОНОСОВ“ УС гр. Горна Оряховица

Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново

СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново

СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново

ПГ по МСС „Никола Златарски“, гр. Златарица

СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново

ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖП ТРАНСПОРТ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица

СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов

ЧПГ „АК-Аркус“ гр. Велико Търново

СУ „Иван Н. Момчилов“ гр. Елена