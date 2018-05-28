Публикувана на: 28.05.2018г. 1313 прегледа

За броени часове великотърновски криминалисти разкриха грабеж на мобилен телефон от зоомагазин в областния град. Непознат мъж влязъл в магазина, взел мобилния телефон от щанда и избутвайки служителя, напуснал търговския обект. От разследването криминалистите установили извършителя – 35-годишния Ю. Й. от В. Търново, известен на полицията и многократно осъждан, с 15 криминални регистрации, заради което е оставен зад решетките.