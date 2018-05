Факти и данни по случай предстоящия Световен ден без тютюнопушене

Публикувана на: 31.05.2018г. 107 прегледа

Всяка минута близо 11 милиона души по света палят цигара, а 10 умират от вредния порок. По случай Световния ден без тютюнопушене, отбелязван от 1988 г. на 31 май по инициатива на Световната здравна организация (СЗО), агенция Франс прес предлага някои факти и данни:

Колко са пушачите по света?

По данни на СЗО от 7,5 милиарда души, населяващи планетата, пушачите са около 1 милиард.

Всяка година пушачите употребяват около 5,7 трилиона цигари и изхвърлят близо един милион тона угарки, според The Tobacco Atlas – инициатива срещу тютюнопушенето на Американското дружество за борба с рака.

Филтрите от целулозен ацетат – материя, която не се разгражда, са най-разпространените отпадъчни продукти по плажовете на планетата, според сп. „International Journal of Environmental Research and Public Health“.

Глобалната площ, върху която се отглежда тютюн, е 4,3 милиона хектара и се равнява приблизително на тази на Швейцария. Водещият тютюнопроизводител в света е Китай.

Къде хората пушат най-много?

Китай е на първо място и по брой на пушачите. Според доклад на СЗО от 2017 г. в страната с население 1,3 милиарда души пушачите са 315 милиона. Изпушените цигари в Китай съставляват над една трета от глобалното потребление.

Най-висока пропорция на пушачите – 76 процента от мъжете над 15-годишна възраст, е отчетена в Индонезия.

Около 80 процента от пушачите по света живеят в страни с ниски и средни доходи.

Колко са смъртните случаи?

Тюнюнопушенето е водещата причина за смъртност, която може да се избегне – на всеки шест секунди по света умира човек в резултат на вредния порок.

Всяка година активното или пасивното тютюнопушене отнемат живота на около 7 милиона души. Водещите заболявания, свързани с вредния навик, са рак – в частност на белия дроб, белодробни болести, инфаркт, инсулт.

През 20-и век тютюнопушенето е взело 100 милиона човешки жертви – повече, отколкото са загиналите през Първата световна война (18 милиона души) и Втората световна война (между 60 милиона и 80 милиона души). Ако сегашната тенденция се запази, жертвите на тютюнопушенето през 21-и век могат да достигнат близо един милиард.

Каква е цената за здравето?

Тютюнопушенето струва скъпо – вредният навик поглъща около шест процента от глобалните разходи за здравеопазване и около 2 процента от глобалния вътрешен продукт, според данните от първото по рода си проучване, публикувано през януари 2017 г. в сп. „Tobacco Control“.

Намалява ли тютюнопушенето?

През 2015 г. броят на хората по света, които пушат всекидневно, е бил 933 милиона души (768 милиона мъже и 165 милиона жени), според изследване, публикувано в сп. „Лансет“. Проучването отчита намаляване на процента на пушачите по света след 90-те години на миналия век.

Кампаниите срещу тютюнопушенето и употребата на електронни цигари са довели до намаляване на броя на пушачите в редица страни, сред които Великобритания, Австралия, Бразилия, Франция.

За сметка на това потреблението на тютюн продължава да се увеличава в страните с ниски и средни доходи, в частност в региона южно от Сахара.

ИЗТОЧНИК: БТА