ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ В СВИЩОВ 1-3 ЮНИ 2018
ПРОГРАМА
От 1 до 3 юни в Свищов ще се проведат XVI-ти хорови празници „Янко Мустаков“ Свищов, 2018
ПРОГРАМА
1 юни 2018 г. (петък)
18.00 ч. Шествие на участниците до къщата, в която е живял Янко Мустаков
20.00 ч. ПЪРВИ КОНЦЕРТ в салона на читалището
Първи български хор „Янко Мустаков“
2 юни 2018 г. (събота)
11.00 ч. ВТОРИ КОНЦЕРТ в салона на читалището
Детско-младежки хор „Св. Георги Победоносец” – Русе
Трио „Нове“ – Свищов
Детски хор „Добри Христов” – Варна
17.30 ч. в галерия „Антиквариат” (фоайето на читалището)
Среща – разговор на тема
„150 години хорово изкуство в България – настояще и бъдеще“
19.30 ч. ТРЕТИ КОНЦЕРТ в салона на читалището
Смесен хор „Родна песен” – Хасково
Смесен хор „Родни звуци” – Шумен
Смесен хор „Добри Чинтулов” – Сливен
3 юни 2018 г. (неделя)
11.00 ч. Концерт от православна музика в храм „Св. Пророк Илия“