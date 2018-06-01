ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ В СВИЩОВ 1-3 ЮНИ 2018 | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ В СВИЩОВ 1-3 ЮНИ 2018

Публикувана на: 01.06.2018г. 86 прегледа

ПРОГРАМА

От 1 до 3 юни в Свищов ще се проведат XVI-ти хорови празници „Янко Мустаков“ Свищов, 2018

ПРОГРАМА

1 юни 2018 г. (петък)
18.00 ч. Шествие на участниците до къщата, в която е живял Янко Мустаков

20.00 ч.  ПЪРВИ КОНЦЕРТ  в салона на читалището
Първи български хор „Янко Мустаков“

2 юни 2018 г. (събота)
11.00 ч.  ВТОРИ КОНЦЕРТ  в салона на читалището
Детско-младежки хор „Св. Георги Победоносец” – Русе
Трио „Нове“ – Свищов
Детски хор „Добри Христов” – Варна

17.30 ч. в галерия „Антиквариат” (фоайето на читалището)
Среща – разговор на тема
„150 години хорово изкуство в България – настояще и бъдеще“

19.30 ч.  ТРЕТИ КОНЦЕРТ  в салона на читалището
Смесен хор „Родна песен” – Хасково
Смесен хор „Родни звуци” – Шумен
Смесен хор „Добри Чинтулов” – Сливен

3 юни 2018 г. (неделя)
11.00 ч. Концерт от православна музика в храм „Св. Пророк Илия“

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