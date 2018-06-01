ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ В СВИЩОВ 1-3 ЮНИ 2018

Публикувана на: 01.06.2018г. 86 прегледа

ПРОГРАМА

От 1 до 3 юни в Свищов ще се проведат XVI-ти хорови празници „Янко Мустаков“ Свищов, 2018

ПРОГРАМА

1 юни 2018 г. (петък)

18.00 ч. Шествие на участниците до къщата, в която е живял Янко Мустаков

20.00 ч. ПЪРВИ КОНЦЕРТ в салона на читалището

Първи български хор „Янко Мустаков“

2 юни 2018 г. (събота)

11.00 ч. ВТОРИ КОНЦЕРТ в салона на читалището

Детско-младежки хор „Св. Георги Победоносец” – Русе

Трио „Нове“ – Свищов

Детски хор „Добри Христов” – Варна

17.30 ч. в галерия „Антиквариат” (фоайето на читалището)

Среща – разговор на тема

„150 години хорово изкуство в България – настояще и бъдеще“

19.30 ч. ТРЕТИ КОНЦЕРТ в салона на читалището

Смесен хор „Родна песен” – Хасково

Смесен хор „Родни звуци” – Шумен

Смесен хор „Добри Чинтулов” – Сливен

3 юни 2018 г. (неделя)

11.00 ч. Концерт от православна музика в храм „Св. Пророк Илия“