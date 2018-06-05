Хванаха двама вандали да трошат коли

Публикувана на: 05.06.2018г. 298 прегледа

43-годишен е унищожил странично огледало и фар на лек автомобил „Фолксваген Голф“, установиха великотърновски криминалисти. Деянието е извършено в неделя сутринта на ул. „Сливница“ в областния град. От разследването е установено, че извършител е Т. К. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа. Случай на унищожено предно панорамно стъкло на лек автомобил „Пежо Партнер“ е разплетен и в полицейското управление в Свищов. Деянието е извършено в неделя около 14,00 ч. От разследването е установено, че 37-годишният Д. Й. от същия град е счупил стъклото, използвайки метален стол.