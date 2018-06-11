Даниел Любенов с бронз от първенството по свободна борба

Публикувана на: 11.06.2018г. 114 прегледа

Състезателят на великотърновския клуб „Радослав Великов – Михаил Ганев“ Даниел Любенов спечели бронзов медал от Държавното първенство по свободна борба за момчета. Надпреварата се проведе в Разград, където в категория до 75 килограма се пуснаха 25 борци.

Великотърновският талант записа четири победи и една загуба от шампиона в категорията Жулиен Иванов от АСК „Сливен“ на полуфинала.

Съотборникът на Любенов – Момчил Янков, е седми в плюс 85 килограма.

Бронз за региона взе и Емил Христов от клуб „Дан Колов“ (Елена). Той е трети при 52-килограмовите.

Дани Спасов от „Илия Павлов“ (В. Търново) е пети до 32 килограма.