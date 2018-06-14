Две коли осъмнаха с нарязани гуми във Велико Търново

Публикувана на: 14.06.2018г. 1099 прегледа

Служители на полицейското управление във В. Търново разследват случай с нарязани гуми на два леки автомобила, паркирани пред жилище в областния град. Вчера сутринта в управлението е получен сигнал за установени два леки автомобила – „Опел Корса“ и „Мазда“, ползвани от тъжителя и съпругата му с нарязани общо 7 от гумите. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.