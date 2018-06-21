Авариен ремонт спира водата в гр. Свищов днес

Публикувана на: 21.06.2018г. 115 прегледа

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че поради монтажни работи по водопроводната мрежа на гр. Свищов, на 21 юни 2018 г. (четвъртък) от 8:30 до 14:00 часа ще бъде спряно водоподаването за следните улици: ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър А. Ценов“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Полк. Ем. Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Пробив“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Цанко Церковски“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.